Στο επίκεντρο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Επαρχιακό Συνέδριο της ΕΚΥΣΥ Πάφου

Με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και τα αιτήματα των συνταξιούχων να βρίσκονται στο επίκεντρο, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο οίκημα της ΠΕΟ Πάφου, το Επαρχιακό Συνέδριο της ΕΚΥΣΥ Πάφου.

Στο συνέδριο συμμετείχαν στελέχη από όλες τις Τοπικές Οργανώσεις της ΕΚΥΣΥ στην επαρχία, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις γύρω από την αναμενόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ενημέρωσε τους συνέδρους για τις θέσεις της κυβέρνησης, αλλά και για τις βασικές διαφωνίες και τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η ΠΕΟ και η ΕΚΥΣΥ θέτουν ως βασικό στόχο μια «δίκαιη και προοδευτική» συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με ουσιαστική βελτίωση των συντάξεων και διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για όλους τους συνταξιούχους.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που τέθηκαν είναι η κατάργηση του πέναλτι 12% για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και η άρση της, όπως υποστηρίζει η ΕΚΥΣΥ, αδικίας σε βάρος των ανδρών χήρων, με διασφάλιση του δικαιώματος σύνταξης χηρείας για όλους. Στο επίκεντρο και η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ΕΚΥΣΥ υποστηρίζει ότι απαιτείται σταδιακή αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο, το οποίο, σύμφωνα με την Οργάνωση, ανέρχεται περίπου στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ζητείται η εφαρμογή νέας και βελτιωμένης επενδυτικής πολιτικής, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου. Στο συνέδριο παρευρέθηκε ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου, Ανδρέας Φακοντής, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη του ΑΚΕΛ στα αιτήματα των συνταξιούχων. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΠΕΟ Πάφου, Νίκος Σαββίδης.

Κύριος ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ, Ευτύχιος Παπαμιχαήλ, ενώ το άνοιγμα των εργασιών έκανε η Επαρχιακή Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ Πάφου, Ελένη Ευριπίδου-Χατζηαντωνά.

Στο πλαίσιο του Επαρχιακού Συνεδρίου, η ΕΚΥΣΥ Πάφου τίμησε 19 στελέχη της για τη μακρόχρονη προσφορά και συμβολή τους στη δράση της Οργάνωσης, αλλά και στο συνδικαλιστικό, λαϊκό και συνταξιουχικό κίνημα. Ανάμεσα στους τιμηθέντες ήταν και ο τέως Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ Πάφου, Αντρέας Χριστοδούλου. Τα 19 τιμώμενα στελέχη είναι οι Αντρέας Ζουκώφ, Αντρέας Δημοσθένους, Αντρέας Χαραλάμπους, Αντρέας Χριστοδούλου, Αντρέας Φασαρία, Αλεξάνδρα Σάββα, Αντρέας Λουκά, Γαβριήλ Θεοδώρου, Γιάγκος Νεοφύτου, Γιάννης Κνωδαρίτης, Γιάννης Χριστοδούλου, Δόμνα Θρασύβουλου, Μαρούλλα Ανθίμου, Μενέλαος Χριστοδούλου, Παναγιώτης Ψατζή, Σάββας Κυπριανού, Σωκράτης Ηλία, Χρυστάλλα Χαραλάμπους και Χρυσόστομος Κυριακού.

Τις τιμητικές πλακέτες απένειμαν η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ, Ευτύχιος Παπαμιχαήλ. Εκ μέρους των τιμηθέντων μίλησε ο τέως Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ Πάφου, Αντρέας Χριστοδούλου, ο οποίος ευχαρίστησε την Οργάνωση για την τιμή.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η εθελοντική προσφορά των τιμηθέντων προς την ΕΚΥΣΥ θα συνεχιστεί. Συμβολική διαμαρτυρία για τα προβλήματα των συνταξιούχων Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με συμβολική διαμαρτυρία. Οι συνταξιούχοι, κρατώντας πικέτ και πανό, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για προβλήματα που, όπως ανέφεραν, παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια.

Μεταξύ άλλων, ζήτησαν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την κατάργηση του πέναλτι 12% για τη συνταξιοδότηση στο 63ο έτος, την άρση της αδικίας σε βάρος των ανδρών χήρων και την προώθηση μιας ουσιαστικής και δίκαιης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Το συνέδριο ανέδειξε, παράλληλα, την πρόθεση της ΕΚΥΣΥ Πάφου να συνεχίσει να θέτει στο προσκήνιο τα ζητήματα που αφορούν το εισόδημα, τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των συνταξιούχων.