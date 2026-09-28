ΠΑΣΥΚΙ: Εγείρει ερωτήματα για κομματική ταυτότητα υποψηφίων σε διαδικασίες του ΟΚΥπΥ

Σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων επιστημονικών διευθυντών στον ΟΚΥπΥ διατυπώνει η ΠΑΣΥΚΙ, κάνοντας λόγο για ζητήματα διαφάνειας, αξιοκρατίας και νομιμότητας.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, ενώ οι αρχικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθόριζαν τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και την υποχρέωση υποβολής βιογραφικών, η τελική αξιολόγηση απομακρύνθηκε ουσιαστικά από τους δημοσιευμένους όρους.

Όπως σημειώνει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προστέθηκαν στάδια, παράμετροι ή και κριτήρια αξιολόγησης που δεν είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους ενδιαφερομένους και δεν προέκυπταν από τις Προσκλήσεις.

Η ΠΑΣΥΚΙ χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή «θεσμικά προβληματική απόκλιση» από τους προκαθορισμένους όρους, υποστηρίζοντας ότι πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Παράλληλα, αναφέρει ότι υπονομεύεται η αξιοπιστία τόσο της διαδικασίας όσο και του Οργανισμού.

Προσθέτει ότι η διαφορετική μεταχείριση υποψηφίων που διέθεταν τα προβλεπόμενα προσόντα, χωρίς ειδική, επαρκή και ελέγξιμη αιτιολόγηση, δημιουργεί εύλογες υπόνοιες αυθαιρεσίας και επιλεκτικής εφαρμογής των κριτηρίων.

Η συντεχνία ζητά δημόσιες και σαφείς απαντήσεις για τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν, τους λόγους για τις διαφορετικές αποφάσεις, καθώς και για το κατά πόσο η συνδικαλιστική ιδιότητα, η δημόσια δράση ή η έκφραση διαφορετικών απόψεων λήφθηκαν υπόψη ως αρνητικοί παράγοντες. Ζητά επίσης να διευκρινιστεί η νομική βάση των διαδικασιών επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων.

Ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκαλούν δημόσιες καταγγελίες για ερωτήσεις σχετικά με την κομματική ταυτότητα υποψηφίων, καθώς και για ερωτήσεις με έμφυλη διάσταση. Η ΠΑΣΥΚΙ ζητά οι καταγγελίες αυτές να διερευνηθούν άμεσα και ανεξάρτητα.

Κατά την ίδια, το ζήτημα αφορά πλέον τη διοικητική επάρκεια, τη θεσμική αξιοπιστία και την ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ να διαχειρίζεται κρίσιμες διαδικασίες με διαφάνεια, συνέπεια και σεβασμό στους κανόνες.

Η ΠΑΣΥΚΙ καλεί το Υπουργείο Υγείας και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να εξετάσουν τον πλήρη φάκελο των διαδικασιών και να διαπιστώσουν αν τηρήθηκαν η νομοθεσία, οι κανονισμοί, οι δημοσιευμένοι όροι και οι θεμελιώδεις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Δηλώνει ακόμη ότι δεν θα επιτρέψει την υπονόμευση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της αξιοπιστίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ενώ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της προς προστασία των υποψηφίων και των θεσμικών αρχών που πρέπει να διέπουν κάθε δημόσια διαδικασία επιλογής.

Πηγή: ΚΥΠΕ