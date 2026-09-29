Δύο πολεμικά πλοία ανοίγουν για το κοινό στη Λάρνακα την 1η Οκτωβρίου [βίντεο]

Δύο πολεμικά πλοία θα βρίσκονται την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, στο λιμάνι Λάρνακας και θα είναι ανοικτά για το κοινό, στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόκειται για το Παράκτιο Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Εθνικής Φρουράς και τη φρεγάτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, οι ώρες επίσκεψης για το κοινό είναι από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 16:00 έως τις 19:00.

Όπως αναφέρεται, η δράση θα προσφέρει στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις δυνατότητες των δύο σκαφών.

Κατά την προσέλευση και την είσοδο στο λιμάνι Λάρνακας θα διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφαλείας που ισχύουν για την είσοδο στους λιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ