Συναγερμός για γρίπη των πτηνών στην Αθαλάσσα: Εντοπίστηκε κρούσμα σε χήνα - Τι συστήνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Κρούσμα γρίπης των πτηνών H5N1 εντοπίστηκε στην Κύπρο, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να καλούν το κοινό να αποφεύγει την επαφή με άγρια πτηνά και ιδιαίτερα με όσα βρίσκονται στη λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το κρούσμα αφορά χήνα που εντοπίστηκε στη λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας στη Λευκωσία.

Οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια μεταδοτική ιογενής νόσος που προσβάλλει τα πτηνά και προκαλείται από ιούς της γρίπης τύπου Α. Η μετάδοση μπορεί να γίνει είτε μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα πτηνά είτε μέσω μολυσμένων αντικειμένων και επιφανειών.

Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες του πάρκου καλούνται να μην πλησιάζουν τα πτηνά, να αποφεύγουν να τα ταΐζουν και να μην έρχονται σε στενή επαφή μαζί τους.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, για να καθοριστεί η λοιμογόνος δύναμη του στελέχους που εντοπίστηκε, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων.

Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση προς τους ιδιοκτήτες πτηνοτροφικών μονάδων να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί η επαφή άγριων ή αποδημητικών πτηνών με τα εκτρεφόμενα πουλερικά τους.

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν και οι κάτοχοι οικόσιτων πουλερικών, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τα πτηνά τους σε κλειστούς και καλυμμένους χώρους, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με υδροβιότοπους. Επιπλέον, απαγορεύεται η παραμονή πουλερικών στην ύπαιθρο, η παροχή τροφής και νερού σε εξωτερικούς χώρους και η χρήση νερού από επιφανειακές δεξαμενές στις οποίες έχουν πρόσβαση άγρια πτηνά.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν επίσης τους ιδιοκτήτες πουλερικών να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν αυξημένη νοσηρότητα ή θνησιμότητα στα πτηνά τους, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παρουσίας της νόσου.