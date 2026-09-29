20 χρόνια προσφοράς για το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου - Νέα στήριξη για Κύπριους ασθενείς στο Παρίσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας η Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου, σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά, καθώς το Ίδρυμα συμπληρώνει 20 χρόνια προσφοράς σε παιδιά και νέους με χρόνιες παθήσεις.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, ενώ χιλιάδες πολίτες έδωσαν το παρών τους, στηρίζοντας το έργο του Ιδρύματος και τις δράσεις ενίσχυσης οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη δύο ιδρυτικών μελών του Ιδρύματος, της Σοφίας Λουκά και του Αντρέα Λυμπουρή, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Λάκης Αποστόλου, έκανε αναδρομή στη διαδρομή των τελευταίων είκοσι χρόνων, αναφερόμενος στη στήριξη που παρέχεται σε οικογένειες οι οποίες μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπείες, καθώς και στις πολυάριθμες φιλανθρωπικές δράσεις που αναπτύσσει το Ίδρυμα για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η εξαγγελία του Υπουργού Υγείας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο στήριξης Κυπρίων ασθενών που μεταβαίνουν στη Γαλλία για εξειδικευμένες θεραπείες.

Όπως ανέφερε:

«Από τις 2 Οκτωβρίου 2026 θα υπάρχει άτομο στην Πρεσβεία της Κύπρου στο Παρίσι το οποίο θα βρίσκεται αποκλειστικά στη διάθεση των Κυπρίων ασθενών και των οικογενειών τους που μεταβαίνουν στη Γαλλία για εξειδικευμένες θεραπείες, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη κατά την παραμονή τους εκεί».

Παράλληλα, ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που διατηρεί το Υπουργείο Υγείας με το Ίδρυμα, διαβεβαιώνοντας ότι αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Στήριξη από Δήμο Λάρνακας και Συνήγορο του Ασθενή

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, εξήρε τη δράση του Ιδρύματος, σημειώνοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς της πόλης και ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο του.

Από την πλευρά του, ο Συνήγορος του Ασθενή, Μάριος Χαραλαμπίδης, υπογράμμισε τη σημασία των οργανωμένων φορέων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ασθενών, εκφράζοντας την πρόθεση για συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας με το Ίδρυμα και άλλους οργανισμούς ασθενών.

Βραβεύσεις και συγκινητική στιγμή

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα που στηρίζουν διαχρονικά το Ίδρυμα.

Τιμητικές βραβεύσεις έλαβαν ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο Χριστόφορος Ευλάβης, η Μαρία Παραδεισιώτη, ο Μάριος Λύσανδρος, η Άντρη Θεοδώρου, η Μαρία Αθανασίου, καθώς και τα μέλη της Χορωδίας της Προοδευτικής Κίνησης Λάρνακας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρέμβαση του παγκόσμιου πρωταθλητή τυφλού τοξοβόλου Χρίστου Μισού, ο οποίος παρέδωσε το τελευταίο χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο που κατέκτησε στην Ινδία στον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, Ανδρέα Αποστόλου, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη διαχρονική στήριξη που έλαβε.

Η βραδιά έκλεισε με τον πρόεδρο του Ιδρύματος να ευχαριστεί χορηγούς, εθελοντές και πολίτες για τη στήριξή τους και να ανανεώνει το ραντεβού για τη Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2027.