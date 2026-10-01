Συναγερμός στον Μαχαιρά: Νεαρός χάθηκε στο δάσος και εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση για τον εντοπισμό νεαρού, ο οποίος αποπροσανατολίστηκε σε δασώδη περιοχή κοντά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, γύρω στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης έλαβε αίτημα από την Αστυνομία για συνδρομή στον εντοπισμό του νεαρού και αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή.

Μέλη του Τμήματος Δασών άρχισαν τις έρευνες και περίπου μία ώρα αργότερα, στις 12:00, κατάφεραν να εντοπίσουν τον νεαρό σε δύσβατη δασώδη περιοχή.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται επιτυχώς.