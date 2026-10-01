Ιράν: «Ιστορική νίκη» η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ισχυρή ένοπλη δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, χαρακτήρισαν σήμερα «ιστορική νίκη» την αποχώρηση από το γειτονικό Ιράκ των αμερικανικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί εκεί πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Η εκδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράκ είναι ο καρπός της ακλόνητης αποφασιστικότητας αυτού του περήφανου έθνους να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης, σε μια σύρραξη που επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό ολοκλήρωσαν χθες επισήμως την επιχείρηση Inherent Resolve στο Ιράκ, έπειτα από 12 χρόνια εκστρατείας κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003, μαζί με τους συμμάχους τους, ανατρέποντας τον επί μακρόν ηγέτη της χώρας, Σαντάμ Χουσέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν το 2011, αλλά επέστρεψαν το 2014, έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης, όταν το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της γειτονικής Συρίας.

Η στρατιωτική ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε το 2017, αν και πυρήνες της οργάνωσης παραμένουν ενεργοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ