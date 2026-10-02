Στην Πάφο η Υφυπουργός Πολιτισμού, στο επίκεντρο η Πολιτιστική Στρατηγική

Στην Πάφο βρέθηκε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, στο πλαίσιο συνάντησης της Διευθυντικής Ομάδας του Υφυπουργείου Πολιτισμού με εκπροσώπους των Δήμων Πάφου, Ακάμα, Ιεροκηπιάς και Πόλεως Χρυσοχούς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σήμερα παρουσιάστηκε η Πολιτιστική Στρατηγική των Δήμων, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες και τις δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάδειξη και ενίσχυση του πολιτιστικού έργου στην περιοχή.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την προώθηση κοινών πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Η συνάντηση στην Πάφο εντάσσεται στο πλαίσιο του διαλόγου του Υφυπουργείου Πολιτισμού με τις τοπικές αρχές και της προσπάθειας διαμόρφωσης ενός πιο συντονισμένου πλαισίου πολιτιστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.