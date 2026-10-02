Προκρίνει παράταση στις εσωκομματικές διαδικασίες η Αννίτα Δημητρίου - Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου

Το ενδεχόμενο της παράτασης στις διαδικασίες έθεσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενώπιον των μελών του Πολιτικού Γραφείου, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, η οποία ξεκίνησε στις 17:00 και καλείται να αποφασίσει για τα χρονοδιαγράμματα της εσωκομματικής διαδικασίας ανάδειξης του υποψηφίου του κόμματος για τις Προεδρικές του 2028.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου ανέφερε στο σώμα ότι δεν έχει «κανένα πρόβλημα να πάνε οι διαδικασίες και Δεκέμβριο και Ιανουάριο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης. Πρότεινε επίσης όλα τα οργανωμένα σώματα του ΔΗΣΥ, από την κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι τις ομάδες παραγωγής πολιτικής, να υπογράψουν υπέρ όλων των υποψηφίων, ως πράξη ενότητας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Παμπορίδης επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιος ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου βρίσκεται η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για υποβολή υποψηφιοτήτων την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και διεξαγωγή της Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Για πρώτη φορά τον προεδρικό υποψήφιο του ΔΗΣΥ θα επιλέξει το σύνολο των μελών. Το χρονοδιάγραμμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον Γιώργο Παμπορίδη να αναμένεται να ζητήσει περισσότερο χρόνο.

Επιφυλάξεις για τις προθεσμίες είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες και ο τέως πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος δεν παρίσταται στη συνεδρία, καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό. Νωρίτερα σήμερα, με ανάρτησή του, απευθύνθηκε στη συναγερμική βάση διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα σας προδώσω ποτέ»