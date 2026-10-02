Τραμπ: «Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ» – Πιέσεις για συγκράτηση των τιμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστια ποσότητα» αποθεμάτων ντίζελ, καθώς η τιμή του καυσίμου αυξάνεται σταθερά ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συζητούν σήμερα γαλλική πρόταση για επιπλέον αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ απαντώντας στις πιέσεις των ΗΠΑ επί των ευρωπαϊκών χωρών για την απελευθέρωση περισσότερων ποσοτήτων ντίζελ σε μία προσπάθεια για την μείωση των τιμών που έχουν εκτιναχθεί.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία τους κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συζήτησαν την γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση από ευρωπαϊκές χώρες 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγή.

Οι χώρες της G7 έχουν συνομιλίες σήμερα το απόγευμα για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα.

Πηγή: ΑΠΕ