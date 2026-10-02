Οι δείκτες τιμών του ΧΑΚ στις 2 Οκτωβρίου 2026

Συνολική αξία συναλλαγών ύψους 305,767.27 ευρώ καταγράφηκε στη χρηματιστηριακή συνάντηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 188.290 μονάδες, σημειώνοντας μεταβολή -1.440, με αξία συναλλαγών 295,904.110 ευρώ.

Ο Δείκτης Κύριας Αγοράς έκλεισε στις 250.220 μονάδες, με μεταβολή -2.320 και αξία συναλλαγών 223,077.260 ευρώ. Ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών διαμορφώθηκε στις 2,698.120 μονάδες, καταγράφοντας μεταβολή -0.710 και αξία συναλλαγών 10,115.740 ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης ΧΑΚ ανήλθε στις 320.430 μονάδες, με μεταβολή -1.45% και αξία συναλλαγών 296,756.610 ευρώ.

Ο Δείκτης Ξενοδοχείων διαμορφώθηκε στις 2,013.160 μονάδες, σημειώνοντας μεταβολή -0.97% και αξία συναλλαγών 472.640 ευρώ.

Αντίθετα, ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς κατέγραψε άνοδο, φτάνοντας στις 2,173.090 μονάδες, με μεταβολή 1.59% και αξία συναλλαγών 78,730.350 ευρώ.

Οι βάσεις των δεικτών είναι FTSEMed=5000 και άλλοι δείκτες=1000. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ