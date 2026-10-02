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Οι δείκτες τιμών του ΧΑΚ στις 2 Οκτωβρίου 2026

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πτωτικά κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με εξαίρεση τον Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς.

Συνολική αξία συναλλαγών ύψους 305,767.27 ευρώ καταγράφηκε στη χρηματιστηριακή συνάντηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 188.290 μονάδες, σημειώνοντας μεταβολή -1.440, με αξία συναλλαγών 295,904.110 ευρώ.

Ο Δείκτης Κύριας Αγοράς έκλεισε στις 250.220 μονάδες, με μεταβολή -2.320 και αξία συναλλαγών 223,077.260 ευρώ. Ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών διαμορφώθηκε στις 2,698.120 μονάδες, καταγράφοντας μεταβολή -0.710 και αξία συναλλαγών 10,115.740 ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης ΧΑΚ ανήλθε στις 320.430 μονάδες, με μεταβολή -1.45% και αξία συναλλαγών 296,756.610 ευρώ.

Ο Δείκτης Ξενοδοχείων διαμορφώθηκε στις 2,013.160 μονάδες, σημειώνοντας μεταβολή -0.97% και αξία συναλλαγών 472.640 ευρώ.

Αντίθετα, ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς κατέγραψε άνοδο, φτάνοντας στις 2,173.090 μονάδες, με μεταβολή 1.59% και αξία συναλλαγών 78,730.350 ευρώ.

Οι βάσεις των δεικτών είναι FTSEMed=5000 και άλλοι δείκτες=1000. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΧΑΚ #Χρηματιστήριο

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