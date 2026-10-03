Γιορτή του Κρασιού: Πάει για ρεκόρ προσέλευσης

Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται και φέτος η προσέλευση στην 65η Γιορτή του Κρασιού, η οποία μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο και να ολοκληρώνονται την Κυριακή με την καθιερωμένη τελετή λήξης. Ο μέσος όρος των επισκεπτών που περνούν κάθε βράδυ τις πύλες του δημόσιου κήπου Λεμεσού υπολογίζεται γύρω στις 5.000, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός και στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι, όταν είχε καταγραφεί τεράστια αύξηση στην προσέλευση, μετά από αρκετά χρόνια.

Σημαντικά βοήθησε και φέτος η αργία της 1ης Οκτωβρίου, τόσο ανήμερα όσο και το προηγούμενο βράδυ, όταν πολύ περισσότερος κόσμος είχε την ευκαιρία να βρεθεί στον δημόσιο κήπο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία οικογενειών με παιδιά, επιβεβαιώνοντας την τάση των τελευταίων χρόνων για επιστροφή του κυπριακού κοινού στη μεγάλη λαϊκή γιορτή της Λεμεσού.

Στα ίδια υψηλά επίπεδα με πέρσι κινούνται και οι πωλήσεις των αναμνηστικών ειδών της Γιορτής, οι οποίες την προηγούμενη χρονιά είχαν σημειώσει ρεκόρ. Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν οι αναμνηστικές φιάλες και τα ποτήρια, μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το δωρεάν κρασί. Ενδεικτικό της προσέλευσης είναι το γεγονός ότι τα βαρέλια αδειάζουν και ανανεώνονται συνεχώς, ενώ παράλληλα προσφέρονται παραδοσιακά εδέσματα που συνδέονται με το κρασί και την κυπριακή παράδοση.

Οικογένειες και ξένοι κάτοικοι

Η μεταφορά της Γιορτής στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Οκτωβρίου φαίνεται πλέον ότι έχει εδραιωθεί και συνέβαλε σημαντικά στην αναζωογόνησή της. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η αργία της 1ης Οκτωβρίου αλλά και οι αλλαγές που έγιναν στο περιεχόμενο της διοργάνωσης έχουν δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για οικογένειες και παιδιά.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι παράλληλα η παρουσία ξένων επισκεπτών και κυρίως ξένων μόνιμων κατοίκων της Λεμεσού. Δεν περιορίζονται σε μια απλή επίσκεψη στον χώρο αλλά συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, στις παραδοσιακές δραστηριότητες και στη γενικότερη γιορτινή ατμόσφαιρα, όπως, για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό πατητήρι των σταφυλιών που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Κύπριοι και ξένοι κάτοικοι διασκεδάζουν μαζί, με τη Γιορτή να λειτουργεί ως ένα κοινό σημείο συνάντησης για τις διαφορετικές κοινότητες της σύγχρονης Λεμεσού. Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση οικογενειών έχουν και οι ειδικές δράσεις για παιδιά, ο παιδότοπος και η αναβίωση παραδοσιακών επαγγελμάτων, δίνοντας στη διοργάνωση έναν χαρακτήρα που ξεπερνά το κρασί και τη διασκέδαση.

Γεμίζει το κηποθέατρο

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο κηποθέατρο, το οποίο γεμίζει καθημερινά, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Κύπρο και την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό κομμάτι της αναβάθμισης της Γιορτής, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται παράλληλα στη συμμετοχή και στήριξη Κύπριων δημιουργών.

Η αυλαία πέφτει αύριο Κυριακή, με την τελετή λήξης κάτω από τον Βρακά, ενώ σήμερα και αύριο αναμένεται η μεγαλύτερη κίνηση του τελευταίου τριημέρου, ολοκληρώνοντας ακόμη μία διοργάνωση με ιδιαίτερα υψηλή προσέλευση.