Στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων στο αεροδρόμιο Πάφου προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση την 1/10/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτη, κάτοχο Βρετανικού διαβατηρίου, με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα, με την αποσκευή του να περιέχει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων.

Συγκεκριμένα στην αποσκευή του επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 175 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν.

Αργότερα το βράδυ αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσού €5,000 ευρώ. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.