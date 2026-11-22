Εδώ, το γαϊδουράκι δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα ζώο του παρελθόντος. Είναι μέρος της ιστορίας της κυπριακής υπαίθρου, της γεωργίας και της ζωής των ανθρώπων που για γενιές βασίστηκαν στη δύναμη και την αντοχή του. Σήμερα, μέσα από τη λειτουργία της φάρμας, αποκτά έναν διαφορετικό ρόλο: γίνεται μέσο γνωριμίας με την παράδοση, την αγροτική ζωή και την ανάγκη προστασίας των ζώων.

Η Golden Donkeys έχει δημιουργήσει έναν χώρο όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τα γαϊδουράκια, να ταΐσουν τα ζώα και να ενημερωθούν για τη ζωή και τη φροντίδα τους. Οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις προσφέρουν μια εμπειρία διαφορετική από εκείνη μιας συνηθισμένης εκδρομής, καθώς οι επισκέπτες δεν βλέπουν απλώς τα ζώα, αλλά μαθαίνουν για τη σχέση τους με τον άνθρωπο και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στην κυπριακή κοινωνία.

Το γάλα γαϊδούρας

Ιδιαίτερη θέση στη δραστηριότητα της φάρμας έχει το γάλα γαϊδούρας. Αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί με τη λειτουργία της Golden Donkeys και χρησιμοποιείται για την παρασκευή διαφόρων προϊόντων.Σύμφωνα με εκπρόσωπο της φάρμας, το γάλα περιέχει λυσοζύμη, ένα ένζυμο που έχει αντιβακτηριακή δράση. Το γάλα γαϊδούρας έχει επίσης αξιοποιηθεί εδώ και χρόνια στην παραγωγή καλλυντικών, με προϊόντα περιποίησης να βασίζονται στις ιδιότητές του. Η αξιοποίηση του γάλακτος αποτελεί για τη φάρμα έναν ακόμη τρόπο ανάδειξης της αξίας του γαϊδουριού, πέρα από τον παραδοσιακό του ρόλο ως ζώου εργασίας.

Ένα ζωντανό μάθημα για τα παιδιά

Η φάρμα αποτελεί παράλληλα χώρο εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Σχολικές εκδρομές, επισκέψεις οικογενειών και διάφορες εκδηλώσεις φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τα ζώα και τους δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν τρόπο ζωής που σήμερα φαντάζει μακρινός. Για ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα αστικό περιβάλλον, η επαφή με ένα γαϊδουράκι, η γνωριμία με τον τρόπο που ζει και η δυνατότητα να το ταΐσει μπορεί να αποτελέσει ένα διαφορετικό μάθημα. Ένα μάθημα για τη φύση, τα ζώα, τη γη και την κυπριακή παράδοση.

Η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πληθυσμός των γαϊδουριών έχει συρρικνωθεί και ο ρόλος τους στην καθημερινή ζωή της Κύπρου έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Από τη Μεσαορία στη Σκαρίνου

Πίσω από τη δημιουργία του χώρου βρίσκεται η οικογένεια Γεωργιάδη, η οποία κατάγεται από τη Μεσαορία και διατηρεί μια βαθιά σχέση με τη φύση, τα ζώα και την παράδοση.

Η οικογένεια περιγράφει την αγάπη αυτή ως κληρονομιά από τους αγρότες παππούδες της. Η τουρκική εισβολή του 1974 άλλαξε δραματικά τον τρόπο ζωής και τη σχέση με τη γη. Ωστόσο, όπως αναφέρει, η σύνδεση με την κυπριακή ύπαιθρο δεν χάθηκε.

Στη Σκαρίνου βρέθηκε ένας χώρος με μια παλιά ελιά, ο οποίος αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία ενός πάρκου αφιερωμένου στα γαϊδουράκια. Τα ζώα είχαν αρχίσει να συλλέγονται από την οικογένεια αρκετά χρόνια νωρίτερα και σταδιακά δημιουργήθηκε ένας χώρος που σήμερα φιλοξενεί περίπου 200 γαϊδουράκια.

Το όραμα της οικογένειας είναι ξεκάθαρο να ξαναγίνουν τα γαϊδουράκια σημαντικό κομμάτι της ζωής της Κύπρου. Όχι πλέον ως ζώα εργασίας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά ως ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Να μη χαθεί ο δεσμός ανθρώπου και ζώου

Στη Σκαρίνου, τα γαϊδουράκια θυμίζουν μια Κύπρο που άλλαξε. Μια Κύπρο όπου το ζώο ήταν καθημερινός σύντροφος του ανθρώπου, βοηθούσε στις γεωργικές εργασίες και αποτελούσε μέρος της ζωής των χωριών.

Σήμερα, η εικόνα αυτή επιστρέφει μέσα από έναν διαφορετικό δρόμο. Τα περίπου 200 γαϊδουράκια της Golden Donkeys δεν μεταφέρουν πλέον φορτία ούτε αποτελούν βασικό εργαλείο της γεωργίας. Με τη δική τους παρουσία, όμως, μεταφέρουν κάτι άλλο: μια ιστορία.

Μια ιστορία για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, για την παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά και για την ανάγκη να προστατευθούν ζώα που υπήρξαν κάποτε αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής ζωής.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της φάρμας στη Σκαρίνου να μην επιτρέψει στο γαϊδουράκι να γίνει απλώς μια εικόνα από το παρελθόν, αλλά να συνεχίσει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της Κύπρου.