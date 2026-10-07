Για τις επόμενες ημέρες, η ασταθής αέρια μάζα που επηρεάζει την περιοχή αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά.
Τέλος στις βροχές και τις καταιγίδες; Πότε επιστρέφει ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας
Λίγες μόνο μεμονωμένες βροχές στα ορεινά αναμένονται την Πέμπτη, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση τις επόμενες ημέρες.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά.
Την Παρασκευή και το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν περαιτέρω, με τον καιρό να παραμένει κατά κύριο λόγο αίθριος και μόνο κατά διαστήματα να παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες, επανερχόμενη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.
Αναλυτικά η πρόγνωση:
Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει παροδικά την περιοχή.
Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά σύντομα θα καταστεί τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.
Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.
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