Στον πρώτο όροφο του υποστατικού λειτουργούσε νυχτερινό κέντρο αναψυχής στο οποίο τη στιγμή της πυρκαγιάς βρίσκονταν 50 άτομα.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε πως οι θαμώνες βγήκαν στα μπαλκόνια του κτιρίου για λόγους ασφαλείας, καθώς οι καπνοί έφτασαν μέχρι τον χώρο του κέντρου αναψυχής.

Η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε αμέσως αποτρέποντας τα χειρότερα, ενώ 50 πρόσωπα βρίσκονταν στον πρώτο όροφο και δεν είχαν έξοδο διαφυγής.

Από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε πως το μαγαζί έχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ έγιναν υποδείξεις για έξοδο κινδύνου με σκάλα που θα οδηγεί στο ισόγειο. Η πόρτα που οδηγούσε στην έξοδο κινδύνου ήταν κλειδωμένη με αποτέλεσμα οι θαμώνες να αναγκαστούν να βγουν στα μπαλκόνια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αντρέα Κεττή, από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε πως η πόρτα εξόδου που οδηγούσε στις σκάλες ήταν κλειστή.

Ο κ. Κεττής υπέδειξε πως όλα τα νυχτερινά μαγαζιά και υποστατικά θα πρέπει όχι μόνο να έχουν τέτοιες εξόδους, αλλά να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και οι έξοδοι να είναι ανοιχτές εφόσον εγκυμονούν κίνδυνοι ακόμη και για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ένας άνδρας 37 ετών υπέστη εγκαύματα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από την αστυνομία με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε κακόβουλη ενέργεια. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε μέρος της εισόδου του υποστατικού.