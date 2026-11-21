Μια νέα Επιτροπή αναλαμβάνει τον έλεγχο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αξιωματούχων, αιρετών και διορισμένων, θέτοντας στο μικροσκόπιο της ενδεχόμενα ασυμβίβαστα και συγκρούσεις συμφερόντων. Η τριμελής Επιτροπή θα εξετάζει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αξιωματούχων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και θα αποφασίζει κατά πόσο μπορούν να τις συνεχίσουν. Παράλληλα, θα έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει αιτήματα πρώην αξιωματούχων, δικαστών και υψηλόβαθμων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών από την αποχώρηση ή την αφυπηρέτησή τους. Πρόκειται για έναν νέο μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος φιλοδοξεί να βάλει φραγμό σε καταστάσεις σύγκρουσης σ...
Επιτροπή-ελεγκτής για αξιωματούχους και δικαστές: Μηχανισμός ελέγχου για σύγκρουση συμφερόντων και ιδιωτικές μπίζνες
Ιδρύεται η Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβιβάστου και Ανάληψης Εργασίας, η οποία θα ελέγχει τα ασυμβίβαστα αξιωματούχων και θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει αιτήματα πρώην αξιωματούχων, δικαστών και υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων για εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα. Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, καταργούνται οι δύο υφιστάμενες επιτροπές, με στόχο την αντιμετώπιση των κενών και των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν στη λειτουργία τους. Παράλληλα, διευρύνεται ο κατάλογος των αξιωματούχων που θα υπόκεινται σε έλεγχο.
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