Μια νέα Επιτροπή αναλαμβάνει τον έλεγχο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αξιωματούχων, αιρετών και διορισμένων, θέτοντας στο μικροσκόπιο της ενδεχόμενα ασυμβίβαστα και συγκρούσεις συμφερόντων. Η τριμελής Επιτροπή θα εξετάζει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αξιωματούχων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και θα αποφασίζει κατά πόσο μπορούν να τις συνεχίσουν. Παράλληλα, θα έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει αιτήματα πρώην αξιωματούχων, δικαστών και υψηλόβαθμων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών από την αποχώρηση ή την αφυπηρέτησή τους. Πρόκειται για έναν νέο μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος φιλοδοξεί να βάλει φραγμό σε καταστάσεις σύγκρουσης σ...