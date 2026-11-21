«Θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ένα βήμα που δεν σταματά ποτέ να βελτιώνεται και να προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Βύρας τόνισε ότι, όπως οι Δήμοι και οι πόλεις αποτελούν έναν ζωντανό οργανισμό, το ίδιο ισχύει και για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως εξήγησε, η ψήφιση της νομοθεσίας αποτελεί το ένα σκέλος, ενώ η εφαρμογή της αποτελεί ένα δεύτερο και εξίσου σημαντικό ζήτημα.

«Όταν εφαρμόστηκε η νομοθεσία που ψηφίστηκε, διαπιστώσαμε κάποια λάθη, διαπιστώσαμε ότι κάποια πράγματα έπρεπε να βελτιωθούν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία η βελτίωση της μεταρρύθμισης δεν σταματά ποτέ. Παράλληλα, έκανε λόγο για καλή συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών και την ομάδα του, σημειώνοντας ότι υπάρχει διάθεση να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ένα προς ένα και να ακολουθεί το επόμενο ζήτημα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη την ικανοποίηση του αιτήματος για σύνδεση της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους με έναν βασικό δείκτη της οικονομίας. Όπως είπε, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα, από την ίδρυση της Ένωσης Δήμων, και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουν οι Δήμοι να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Στο πλαίσιο του διαλόγου για τη μεταρρύθμιση, αναμένεται επίσης να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη νομοθεσία περί παραλιών, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη Δημοτική Αστυνομία. Αναφερόμενος στη Δημοτική Αστυνομία, ο κ. Βύρας σημείωσε ότι η ενίσχυση του ρόλου της σε ζητήματα όπως η καθαριότητα και η ηχορύπανση αποτελεί θέμα που οι Δήμοι αξιολογούν θετικά.

Όπως ανέφερε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε παράλληλα να συμβάλει στην απελευθέρωση σημαντικών δυνάμεων της Αστυνομίας, ώστε να επικεντρωθούν σε σοβαρότερα ζητήματα, όπως το οργανωμένο έγκλημα και η ασφάλεια των πολιτών. «Πάμε λοιπόν στην επόμενη φάση του διαλόγου, που είναι η συζήτηση αυτών των θεμάτων», ανέφερε. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση ότι υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους Δήμους και ότι πολλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα σε τοπικό επίπεδο, ακριβώς λόγω της άμεσης επαφής με τον πολίτη. Κατά τη δεύτερη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, συζητείται σειρά θεμάτων που αφορούν την επόμενη ημέρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μεταξύ άλλων, η θεματολογία περιλαμβάνει τον «δρόμο προς την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων», το «βιώσιμο αστικό περιβάλλον – έξυπνες λύσεις για βιώσιμη κινητικότητα», το νέο μοντέλο αδειοδότησης της ανάπτυξης και τη σχέση μεταξύ Δήμων και Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Όπως αναφέρθηκε η συζήτηση αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα στον διάλογο για τη συνεχή βελτίωση της μεταρρύθμισης και την ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην καθημερινότητα των πολιτών.