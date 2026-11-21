Στις 02:45 το πρωί η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε για πυρκαγιά στην είσοδο νυχτερινού κέντρου αναψυχής στην Παλουριώτισσα.

Από τη φωτιά καταστράφηκε το χαλί και το παρκέ που ήταν επενδυμένη η είσοδος, ενώ από τον καπνό ο οποίος μεταφέρθηκε στον πρώτο όροφο, παγιδευτήκαν πενήντα περίπου άτομα (θαμώνες) εντός του υποστατικού.

Όλοι οι θαμώνες βγήκαν στα μπαλκόνια του υποστατικού για ασφάλεια μέχρι την κατάσβεσή της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ένα άτομο, άντρας (θαμώνας), υπέστη εγκαύματα στην προσπάθεια του να κατασβήσει την πυρκαγιά και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ με ασθενοφόρο.

Για κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Η σκηνή φυλάγεται από την Αστυνομία και θα γίνει σχετική διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς σήμερα.