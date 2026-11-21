Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε σε σημερινές του δηλώσεις ότι σήμερα συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, η οποία ξεκίνησε από χθες, σημειώνοντας ότι ο ίδιος συμμετέχει σε συζήτηση με αντικείμενο την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων. Όπως τόνισε, με τη νέα μεταρρύθμιση, την οποία η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα, στόχος είναι να ενισχυθεί, όπως προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων, κάτι που, όπως είπε, επιθυμούν και οι ίδιοι οι Δήμοι. Σύνδεση της χορηγίας με τις κρατικές δαπάνες Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε ειδικότερα στο πάγιο αίτημα της Ένωσης Δήμων για συσχετισμό της κρατικής χορηγίας με ποσοστό επί του προϋπολογισμού, ώστε οι Δήμοι να μην εξαρτώνται κάθε χρόνο από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως προς το ύψος της χορηγίας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου οι Δήμοι να μπορούν να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, να καταρτίζουν απρόσκοπτα τους προϋπολογισμούς τους και να γνωρίζουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους απαραίτητους πόρους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

«Με την αγαστή συνεργασία που υπάρχει με την Ένωση Δήμων αυτό έχει επιτευχθεί», ανέφερε ο κ. Ιωάννου, εξηγώντας ότι έχει κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο, με το οποίο καθορίζεται πλέον το ύψος της χορηγίας που θα δίνεται στους Δήμους, καθώς και το ποσοστό βάσει των πρωτογενών δαπανών του κράτους. Όπως εξήγησε, από εδώ και στο εξής η κρατική χορηγία προς τους Δήμους θα συνδέεται με την πορεία των πρωτογενών δαπανών του κράτους. «Άρα, από τούδε και στο εξής, εάν επαυξάνονται οι δαπάνες του κράτους, επαυξάνονται και οι χορηγίες των Δήμων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της Ένωσης Δήμων, το οποίο, όπως είπε, εκκρεμούσε εδώ και δεκαετίες. «Ήταν ένα πάγιο αίτημα εδώ και δεκαετίες, το οποίο έχει ικανοποιηθεί και θεωρούμε ότι με αυτό έχει επιλυθεί η οικονομική τους αυτονομία», σημείωσε.

«Πάντα υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε μια μεταρρύθμιση» Ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η μεταρρύθμιση δεν εξαντλείται στο ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας και ότι υπάρχουν πάντοτε επιμέρους θέματα τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Όπως ανέφερε, η πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και της Ένωσης Δήμων επιτρέπει να εντοπίζονται τα ζητήματα, να συζητούνται και να αναζητούνται λύσεις. «Από εκεί και πέρα, σίγουρα σε μια μεταρρύθμιση πάντα υπάρχουν και άλλα ζητήματα», είπε, προσθέτοντας πως μέσα από τη συνεργασία με την Ένωση Δήμων «βρίσκουμε τα θέματα, επιλύουμε προβλήματα».

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω είναι ότι οτιδήποτε άλλο προκύψει στο άμεσο μέλλον, η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στην Ένωση Δήμων να βοηθήσουμε», ανέφερε. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στον πολίτη» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ιωάννου στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δήμοι έχει άμεση αντανάκλαση και στην εικόνα της κεντρικής κυβέρνησης. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στον πολίτη και όταν οι Δήμοι προσφέρουν τις σωστές υπηρεσίες, αυτό αντανακλά και στην κεντρική κυβέρνηση», σημείωσε. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία έχει ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. «Όταν οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες που προσφέρονται», τότε, όπως υπογράμμισε, αυτό έχει θετική επίδραση συνολικά στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην εικόνα της κυβέρνησης. Βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης Ερωτηθείς κατά πόσο η εφαρμογή, πριν από μερικά χρόνια, της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, ο Υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει βελτίωση, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό σε όλες τις περιπτώσεις. «Σε γενικές γραμμές ναι, σε κάποιες περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ιωάννου υπενθύμισε ότι από την αρχή η κυβέρνηση είχε επισημάνει πως κάθε μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί πλήρως και να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στις συνενώσεις που προέκυψαν από τη μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι οι νέες δομές προέρχονται από διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας και διαφορετικές διοικητικές πρακτικές, είτε πρόκειται για τους Δήμους είτε για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. «Αντιλαμβάνεστε, προέρχονται από διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, είτε αφορούσε τους Δήμους είτε τον ΕΟΑ, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν», ανέφερε

. «Είμαστε και οι πρώτοι που κάναμε κριτική για την αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης»

Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αδυναμίες και περιθώρια βελτίωσης στη νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει ασκήσει κριτική σε πτυχές του σχεδιασμού της μεταρρύθμισης. «Εμείς είμαστε και οι πρώτοι που κάναμε κριτική για την αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις. «Είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν προηγουμένως, όμως μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα», σημείωσε. Στο πλαίσιο αυτό, άφησε ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο να υπάρξουν περισσότερες συνενώσεις στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που θα αξιολογηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. «Ή, π.χ., να επέλθουν περισσότερες συνενώσεις. Αυτό είναι κάτι που θα αξιολογηθεί και στο μέλλον», είπε ο κ. Ιωάννου.

«Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης»

Ο Υπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση έχει ακόμη δρόμο να διανύσει και ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, αλλά τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα είναι καλύτερα από εκείνα του προηγούμενου καθεστώτος. «Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είναι σίγουρα καλύτερα τα δεδομένα, το καθεστώς που υπάρχει τώρα, παρά ό,τι ήταν πριν», ανέφερε.

Ο κ. Ιωάννου συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Ο δρόμος προς την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που πραγματοποιείται στο Aquamare Beach Hotel & Spa στην Πάφο, με το συνέδριο να βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, καθώς και η πορεία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την κυβέρνηση και την Ένωση Δήμων να επιχειρούν, μέσω της συνεργασίας τους, να αντιμετωπίσουν τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της. Η σύνδεση της κρατικής χορηγίας με τις πρωτογενείς δαπάνες του κράτους αποτελεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ένα σημαντικό βήμα προς την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις υπόλοιπες αλλαγές και βελτιώσεις που θα κριθούν αναγκαίες.

Συντονιστές ήταν ο Δρ. Γιώργος Παυλίδης, η Στάλω Γρηγορίου και ο Κώστας Κωνσταντίνου.