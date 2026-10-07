Το καθεστώς εργοδότησης των ταχυδρομικών διανομέων και η υποστελέχωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων θα τεθούν προς αυτεπάγγελτη εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών αύριο, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΚΟ, Πανίκου Λεωνίδου.
Στη Βουλή η υποστελέχωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων – Στο επίκεντρο οι ταχυδρομικοί διανομείς
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ θέτει προς αυτεπάγγελτη εξέταση το καθεστώς εργοδότησης των διανομέων και τις ελλείψεις προσωπικού, με ιδιαίτερη αναφορά στη Λεμεσό.
Ο κ. Λεωνίδου αναφέρει ότι η εύρυθμη λειτουργία των Ταχυδρομείων δεν μπορεί να βασίζεται στην υποστελέχωση και στην εργασιακή αβεβαιότητα ανθρώπων που καλύπτουν εδώ και χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.
Στη συζήτηση, σημειώνει, θα εξεταστούν οι συνέπειες της κατάστασης τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι αφυπηρετήσεις και οι αποχωρήσεις προσωπικού, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην πλήρωση κενών θέσεων, δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία, ενώ στη Λεμεσό οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα αισθητές και επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.
Παράλληλα, αναφέρει, εργαζόμενοι και ταχυδρομικοί διανομείς καλύπτουν επί σειρά ετών ουσιαστικές και μόνιμες ανάγκες, χωρίς την απαιτούμενη εργασιακή ασφάλεια, σαφές υπηρεσιακό καθεστώς και πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.
«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Δεν είναι ούτε προς όφελος των εργαζομένων ούτε προς όφελος της ίδιας της υπηρεσίας και, τελικά, του πολίτη», αναφέρει ο κ. Λεωνίδου. Προσθέτει ότι από τη συζήτηση θα επιδιωχθούν συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιαγράμματα.
Όπως σημειώνει, στόχος πρέπει να είναι αφενός η διασφάλιση αξιοπρεπών και σταθερών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό και αφετέρου η δημιουργία ενός σύγχρονου, επαρκώς στελεχωμένου και αποτελεσματικού Ταχυδρομείου, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να εξυπηρετεί σωστά τους πολίτες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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