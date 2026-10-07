Παλαιχώρι: «Εκδικητική η παύση του κοινοτάρχη» λέει το Κοινοτικό Συμβούλιο - Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου

Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο αναφέρει ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκο Ηλία, σε σχέση με τη μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος από το Παλαιχώρι (Ορεινής και Μόρφου), με 1.400 μόνιμους κατοίκους, στην Άλωνα, με 29 κατοίκους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκίνησε η διαδικασία «αυτοδίκαιης έκπτωσης» του κοινοτάρχη, ο οποίος εκλέγεται επί 32 συναπτά έτη. Ως αφορμή, το Συμβούλιο αναφέρει μια «ξεχασμένη» δικαστική απόφαση του 2021, η οποία, όπως υποστηρίζει, δεν σχετίζεται με όσα προβλέπει η νομοθεσία για την παύση αιρετών αξιωματούχων. Προσθέτει ότι το Υπουργείο γνώριζε για την απόφαση από το 2021, όταν αυτή εκδόθηκε.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να εξηγήσει ποια αντικειμενικά κριτήρια οδήγησαν στην απόφαση για τη μεταφορά της έδρας και πώς η μεταφορά από το ιστορικό κεφαλοχώρι της περιοχής θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους κατοίκους. Το Παλαιχώρι αριθμεί 1.400 από τους 1.600 κατοίκους του Συμπλέγματος, σημειώνει.

«Ως Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιχωρίου Ορεινής δεν πρόκειται να δεχθούμε τον πολιτικό ακρωτηριασμό μίας εκλεγμένης τοπικής αρχής και την επιβολή αυθαίρετων αποφάσεων σε βάρος της κοινότητάς μας», αναφέρει η ανακοίνωση. Το Συμβούλιο καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει άμεσα «για να βάλει φρένο στον εκτροχιασμό των διοικητικών παραγόντων».

Παράλληλα, ζητά την άμεση διενέργεια διοικητικής έρευνας για τους χειρισμούς όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ