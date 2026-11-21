Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση περισσότεροι από 40 εθελοντές αιμοδότες προσήλθαν για να προσφέρουν αίμα, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης.

Εξίσου συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στον παράλληλο έρανο προσφοράς, με πολίτες και επιχειρήσεις να στηρίζουν γενναιόδωρα τον σκοπό της πρωτοβουλίας.

Ο έρανος, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, έχει ως στόχο την αγορά εξοπλισμού παιδικής χαράς για παιδιά με αναπηρίες, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε πάρκο του Δήμου Πάφου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός χώρου παιχνιδιού προσβάσιμου σε περισσότερα παιδιά.

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το Κέντρο Αίματος Κύπρου / Αιμοδοσία για τη θετική ανταπόκριση στο αίτημα και την άψογη διοργάνωση της αιμοδοσίας, καθώς και προς τον Δήμο Πάφου για τη στήριξή του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στα τυπογραφεία Entyposi Create & Print και Agapios Design & Print Studio, στην εταιρεία Opsis Branding & Digital Agency, στο Sweet Caffe, στο Beauty Spot by Ivi, στην Karma Water Purification και στον Rock FM Cyprus, για την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση και προβολή της δράσης.

Ευχαριστίες εκφράζονται ακόμη προς όλες τις επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην προβολή και στήριξη της εκδήλωσης, καθώς και προς εκείνες που ενίσχυσαν οικονομικά τον έρανο με σημαντικές εισφορές.

Πάνω απ’ όλα, οι διοργανωτές ευχαριστούν κάθε πολίτη που προσήλθε, αιμοδότησε, πρόσφερε ή στήριξε με οποιονδήποτε τρόπο την πρώτη αυτή προσπάθεια. Η ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου αποτέλεσαν την πιο ουσιαστική επιβεβαίωση ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αγκαλιαστεί από ολόκληρη την κοινωνία.

Η πρωτοβουλία «Ο Κόσμος του Βίκτωρα» γεννήθηκε από την επιθυμία να μετατραπεί η αγάπη για τον Ανδρέα Βίκτωρα σε πράξεις προσφοράς, με επίκεντρο τη ζωή, τα παιδιά και την αλληλεγγύη. «Για τη ζωή. Για το παιχνίδι. Για κάθε παιδί.» Ο έρανος προσφοράς διεξάγεται εντός της Επαρχίας Πάφου από τις 4 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με αριθμό άδειας Φ.Π. 4/2026. Πληροφορίες: 99558039 / 99544878 Πρωτοβουλία «Ο Κόσμος του Βίκτωρα»