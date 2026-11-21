Νέος πρόεδρος της Επαρχιακής Γραμματείας της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου εξελέγη ο Μιχάλης Μακρής, διαδεχόμενος τον κ. Σάββα Κόκκινο. Η εκλογή του κ. Μακρή πραγματοποιήθηκε από το Επαρχιακό Συμβούλιο της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου, το οποίο τον εξέλεξε δια βοής, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του για την ανάληψη της ηγεσίας της Οργάνωσης.
Νέος πρόεδρος της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου ο Μιχάλης Μακρής
Μετά την εκλογή του, ο νέος πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν και υπογράμμισε ότι αναλαμβάνει τη νέα του θέση με αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητας.
Ο Μιχάλης Μακρής ανέφερε ότι θα καταβάλει όλες του τις δυνάμεις, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολυτέκνων οικογενειών της επαρχίας Πάφου και να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης που του επιδείχθηκε. Παράλληλα, τόνισε τη δέσμευσή του να αποτελέσει μια δυνατή και ουσιαστική φωνή για τους πολύτεκνους της επαρχίας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα αιτήματά τους και διεκδικώντας λύσεις και καλύτερες συνθήκες για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Η ανάληψη της προεδρίας από τον Μιχάλη Μακρή σηματοδοτεί τη συνέχιση της προσπάθειας της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου για στήριξη και προάσπιση των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών, με τον νέο πρόεδρο να δηλώνει έτοιμος να εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.
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