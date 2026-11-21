Μετά την εκλογή του, ο νέος πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν και υπογράμμισε ότι αναλαμβάνει τη νέα του θέση με αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητας.

Ο Μιχάλης Μακρής ανέφερε ότι θα καταβάλει όλες του τις δυνάμεις, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολυτέκνων οικογενειών της επαρχίας Πάφου και να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης που του επιδείχθηκε. Παράλληλα, τόνισε τη δέσμευσή του να αποτελέσει μια δυνατή και ουσιαστική φωνή για τους πολύτεκνους της επαρχίας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα αιτήματά τους και διεκδικώντας λύσεις και καλύτερες συνθήκες για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Η ανάληψη της προεδρίας από τον Μιχάλη Μακρή σηματοδοτεί τη συνέχιση της προσπάθειας της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου για στήριξη και προάσπιση των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών, με τον νέο πρόεδρο να δηλώνει έτοιμος να εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.