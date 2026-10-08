Νέες Φυλακές: Ανοιχτή ακόμη η τελική τοποθεσία - Πότε θέλει ο Φυτιρής να μπουν οι μπουλτόζες

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνάντησης με προσωπικό του Υπουργείου, της Αστυνομίας, των Φυλακών και της Πυροσβεστικής, ο κ. Φυτιρής ρωτήθηκε για την ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος στον Άγιο Σωζόμενο. Είπε ότι εξετάζονται τρεις επιλογές, με τον Μαθιάτη να είχε αρχικά προτεραιότητα. «Λόγω πολύ μεγάλου οικονομικού κόστους, επειδή δεν έχει καθόλου υποδομές, βάλαμε τον Μαθιάτη στην άκρη και εξετάζουμε τον Άγιο Σωζόμενο», ανέφερε.

Οι μελέτες, με τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως, θα καταδείξουν κατά πόσο αυτή είναι η τελική λύση, σημείωσε. «Εγώ δεσμεύτηκα απέναντι στους δήμους που επηρεάζονται ότι μόλις έχουμε το master plan θα τους το παρουσιάσω, θα μας πουν τις απόψεις, και τι θα ’θελαν να αλλάξει», είπε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει και άλλο πλάνο, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι πολύ δύσκολο. «Προς το παρόν επικεντρωνόμαστε στο να δούμε τα υπέρ, τα κατά και να ληφθεί η τελική απόφαση μετά το master plan και τις μελέτες που θα γίνει», είπε, προσθέτοντας ότι έχει θέσει χρονοδιάγραμμα. «Δεν θα ολοκληρωθεί το σωφρονιστικό ίδρυμα του χρόνου. Ο στόχος είναι πριν το τέλος του 2027 να μπούνε μπουλντόζες μέσα», ανέφερε.

«Μεγάλο όπλο» η δήμευση περιουσιών

Αναφερόμενος στη δήμευση περιουσιών σε περιπτώσεις εγκλημάτων, ο υπουργός τη χαρακτήρισε «πάρα πολύ μεγάλο όπλο». Όπως είπε, η μέθοδος «follow the money» μπορεί να αποκαλύψει τους πραγματικούς ενόχους, «γιατί τα κεφάλια πάντοτε κρύβονται».

«Το να ακολουθούμε την πορεία του χρήματος και η δήμευση χωρίς καταδίκη για περιουσία η οποία δεν δικαιολογείται είναι τεράστιο όπλο», είπε, κάνοντας αναφορά και στις παρακολουθήσεις. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η Βουλή θα αντιμετωπίσει θετικά το θέμα και ότι θα βρεθεί «η χρυσή τομή» για να εγκριθεί το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είπε, είναι σημαντικό για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και κυρίως των κεφαλών του.

Σε ερώτηση για τον σκοπό της συνάντησης, ο κ. Φυτιρής είπε ότι έκρινε σκόπιμο να συγκεντρώνεται όλο το προσωπικό δύο φορές τον χρόνο, «για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι του Υπουργείου».

Όπως ανέφερε, στο Υπουργείο υπάγονται τρεις υπηρεσίες: το Τμήμα Φυλακών, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική. «Πρέπει όλο το προσωπικό να είναι γνώστες των στόχων που έχουμε για αυτές τις υπηρεσίες. Το Υπουργείο υπάρχει για να στηρίζει αυτές τις υπηρεσίες ώστε να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι υπηρεσίες του πεδίου και το Υπουργείο έχει αποστολή να υποστηρίζει αυτές τις υπηρεσίες με επίσπευση εργασιών, ανταπόκριση στον ελάχιστο χρόνο, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι του πεδίου να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ