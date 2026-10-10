Το «Πάρκο Αμερίκος Αργυρίου» εγκαινιάστηκε στην Πόλη Χρυσοχούς

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Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σε κλίμα τιμής και αναγνώρισης, πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο, η τελετή ονομασίας του Πάρκου «Αμερίκος Αργυρίου» στην Πόλη Χρυσοχούς, προς τιμήν του διακεκριμένου παιδιάτρου και ανθρώπου της κοινωνικής προσφοράς, Αμερίκου Αργυρίου.

Ο Δρ. Αμερίκος Αργυρίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς, υπηρέτησε με αφοσίωση την ιατρική επιστήμη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προαγωγή της παιδιατρικής και, ιδίως, της προληπτικής παιδιατρικής, αφήνοντας σημαντικό και διαχρονικό αποτύπωμα στην υγεία των παιδιών και στην κοινωνία ευρύτερα.

Η ονομασία του πάρκου αποτελεί έμπρακτη έκφραση της ευγνωμοσύνης του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για την πολύτιμη προσφορά του, καθώς και αναγνώριση της επιστημονικής του διαδρομής και του κοινωνικού του έργου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή, καθώς και ο υιός του τιμώμενου, Δρ Αργύρης Αργυρίου. Η τελετή περιελάμβανε επίσης αγιασμό και μουσικό πρόγραμμα από το Ωδείο Ηλιάνας Κυπριανίδου, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των παρευρισκομένων.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του Δρ. Αμερίκου Αργυρίου, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αναδεικνύει προσωπικότητες οι οποίες, μέσω του έργου και της προσφοράς τους, αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για τις νεότερες γενιές.

Ένας άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις ζωές μας.