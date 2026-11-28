Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απηύθυνε ιδιαίτερο μήνυμα στον Γιώργο Παμπορίδη, καλώντας τον να σταθεί στο πλευρό του στην προσπάθεια που ξεκινά.

«Αγαπημένε μου Γιώργο, απόψε δεν υπάρχει κερδισμένος και ηττημένος. Ο μεγάλος νικητής είναι η δημοκρατία και αυτή η ιστορική παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη», ανέφερε.

Απευθυνόμενος πρωτίστως στους Συναγερμικούς που στήριξαν την υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη, υπογράμμισε ότι όλοι έχουν θέση στην προσπάθεια για αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης.

«Γιώργο, σε θέλω δίπλα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, μάλιστα, στην αναφορά του ανθυποψηφίου του ότι τα μέλη του ΔΗΣΥ απέρριψαν την πρότασή του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπογράμμισε ότι οι πολιτικές του δεν απορρίφθηκαν, εκφράζοντας την πρόθεση να πορευθούν μαζί, μέσα από τη σύνθεση.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στο πλευρό του θα βρίσκονται η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, και η ηγεσία της παράταξης.

Άνοιγμα σε αριστερούς, σοσιαλιστές και ανένταχτους

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απηύθυνε κάλεσμα πέραν των κομματικών ορίων του Δημοκρατικού Συναγερμού, αναφερόμενος συγκεκριμένα στους αριστερούς, τους σοσιαλιστές και τους ανένταχτους πολίτες.

«Η ευθύνη είναι δική μου να κερδίσω την εμπιστοσύνη της κοινωνίας», ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια χώρα διχασμένη και με κοινωνικές αδικίες.

Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν για τον ίδιο πολιτικοί αντίπαλοι, είτε εντός είτε εκτός της παράταξης, χαρακτηρίζοντας ως μεγάλο αντίπαλο την ανοικτή πληγή του Κυπριακού.

Δεσμεύτηκε να εργαστεί για μια απελευθερωμένη πατρίδα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένους εγγυητές.

Νέο πρότυπο διακυβέρνησης

Ο κ. Νεοφύτου έθεσε ως στόχο την παρουσίαση ενός νέου προτύπου διακυβέρνησης και ηγεσίας, το οποίο θα αφουγκράζεται την κοινωνία, θα κατανοεί τα προβλήματά της, θα δίνει λύσεις και θα λογοδοτεί όταν διαπράττει λάθη.

Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του έθεσε επίσης την ενίσχυση της οικονομίας, την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, τη μείωση του κόστους της καθημερινότητας και την εξασφάλιση προσιτής στέγης για τους νέους.

«Ξεκινούμε απόψε την πορεία για την αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας», κατέληξε.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΗΣΥ για την εμπιστοσύνη τους, την ηγεσία και τα επαγγελματικά στελέχη του κόμματος, την Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και τους εθελοντές των δύο επιτελείων που συνέβαλαν στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.