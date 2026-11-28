Η έκθεση πραγματοποιείται από το Πετρίδειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου, και αποτελεί μια προσπάθεια να δοθεί νέα ζωή στον μυθολογικό κόσμο μέσα από τη ματιά των καλλιτεχνών. Κεντρική θέση στη θεματολογία της έκθεσης έχει η Αφροδίτη, η οποία, σύμφωνα με την παράδοση, αναδύθηκε από τη θάλασσα στις ακτές της Κύπρου. Η Πάφος αποτελεί σημαντικό κέντρο λατρείας της θεάς Αφροδίτης, ενώ οι μύθοι που συνδέονται με την Αφροδίτη και άλλες μυθικές μορφές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Μέσα από τον φωτογραφικό φακό, οι καλλιτέχνες επιχειρούν να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν, παρουσιάζοντας με διαφορετική ματιά τον πλούτο της ιστορίας και του πολιτισμού της Πάφου. Οι φωτογραφίες δημιουργούν έναν διάλογο ανάμεσα στη μυθολογία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος, Μιχάλης Μαραθεύτης, αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης της δημιουργίας και του πολιτισμού. Όπως σημείωσε, για το Πετρίδειο Ίδρυμα η στήριξη της δημιουργίας αποτελεί διαχρονική δέσμευση. Το Πετρίδειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1994 από το αείμνηστο ζεύγος Χριστόδουλου και Μαρίας Πετρίδη, με όραμα την προσφορά στην κοινωνία μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες: την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, το Ίδρυμα έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ευκαιρίες για την προβολή του έργου ταλαντούχων φωτογράφων της Πάφου. Κάθε έκθεση, όπως αναφέρεται, αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν η Πάφος, οι άνθρωποί της και η πολιτιστική της κληρονομιά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τους καλλιτέχνες για τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή τους, καθώς και προς τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου για την πολύτιμη συνεργασία. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον Δήμαρχο Πάφου, κ. Άγγελο Ονησιφόρου , για τη στήριξή του στην εκδήλωση και την παραχώρηση του χώρου όπου φιλοξενείται η έκθεση.

Μυθογραφία»: Όταν η φωτογραφία γίνεται αφήγηση και η εικόνα αποκτά τον δικό της μύθο

Με ένα ερώτημα που αφορά τη σύγχρονη φωτογραφία και τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες μπορούν να ξεφύγουν από την εφήμερη κατανάλωση των social media, άνοιξε η έκθεση «Μυθογραφία», με τον επιμελητή της, Παύλο Βρυωνίδη, να καλεί το κοινό σε μια διαφορετική «ανάγνωση» της φωτογραφικής εικόνας. Στον χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια της έκθεσης, ο επιμελητής στάθηκε στην πληθώρα των εικόνων που δημιουργούνται και διακινούνται καθημερινά, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί ένας φωτογράφος σήμερα να δημιουργήσει εικόνες που να αντέχουν στον χρόνο. Εικόνες που δεν εξαντλούνται σε μια γρήγορη ματιά, αλλά μπορούν να κρατήσουν το βλέμμα του θεατή και να τον αποσπάσουν, έστω για λίγο, από τον «μανιώδη ρυθμό του σκρολαρίσματος». Η «Μυθογραφία», εμπνευσμένη από τον μύθο του Κινύρα και της Μύρρας, επιχειρεί να δώσει στους δημιουργούς την ελευθερία να πλάσουν έναν νέο μύθο και μια νέα ανάγνωση, χωρίς να περιορίζονται στην κυριολεκτική αναπαράσταση της αρχικής ιστορίας. Για τον Παύλο Βρυωνίδη, το κλειδί βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στη φωτογραφία και τη γραφή.

Όπως ένας συγγραφέας μετατρέπει μια απλή σκέψη σε αφήγηση μέσα από τον χρόνο, την επιμονή και τη δημιουργική διαδικασία, έτσι και ο φωτογράφος καλείται να μεταμορφώσει μια στιγμή σε εικόνα με βάθος και διάρκεια. «Αυτό που αλλάζει είναι το βάθος της ανάσας που παίρνεις πριν ακουμπήσεις το χαρτί», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραλληλίζοντας τη διαδικασία της συγγραφής με εκείνη της φωτογραφικής δημιουργίας. Σύμφωνα με τον επιμελητή, στόχος της έκθεσης δεν ήταν απλώς η επιλογή μεμονωμένων φωτογραφιών, αλλά η δημιουργία μιας σχέσης και μιας «συγγένειας» ανάμεσα στα έργα. Οι φωτογραφίες, είτε αποτελούν ολοκληρωμένες σειρές είτε μεμονωμένες εικόνες, συνδέονται μεταξύ τους ώστε να διαμορφώνουν μια ενιαία εμπειρία για τον επισκέπτη. Η επιμελητική προσέγγιση επιδιώκει έτσι μια φωτογραφική αφήγηση με «ρυθμό, παύσεις και υπόγειες διαδρομές», αφήνοντας χώρο στη φαντασία του θεατή να συμπληρώσει όσα δεν αποκαλύπτονται άμεσα μέσα στο κάδρο.

Ο Παύλος Βρυωνίδης εξέφρασε, τέλος, τις ευχαριστίες του προς όλους τους φωτογράφους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, καθώς και προς τους ανθρώπους της Φωτογραφικής Εταιρείας Πάφου για τη φροντίδα και την αφοσίωσή τους στη διοργάνωση. Και έκλεισε τον χαιρετισμό του με μια προτροπή που συνοψίζει και τη φιλοσοφία της έκθεσης: «Καλή θέαση — και καλή “ανάγνωση”». Ο πρόεδρος της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου – Τμήμα Πάφου, Θάνος Σαββίδης, απηύθυνε χαιρετισμό κατά την παρουσίαση του έργου «ΜΥΘΟγραφία», εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

Στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη δύναμη της φωτογραφικής τέχνης ως μέσου καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, αλλά και στη σύνδεσή της με την ιστορία, τον πολιτισμό και την αρχαιολογία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου με το Πετρίδειο Ίδρυμα, μέσα από την οποία γεννήθηκε η ιδέα της «ΜΥΘΟγραφίας», με επίκεντρο τον μύθο του Κινύρα και της Μύρρας, μια αφήγηση άρρηκτα συνδεδεμένη με την Πάφο και τον μυθολογικό κόσμο της Αφροδίτης. Ο Θάνος Σαββίδης ευχαρίστησε τους δημιουργούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, καθώς και όλους τους συνεργάτες και υποστηρικτές του έργου, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την ανάδειξη της φωτογραφικής δημιουργίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάφου. Η «ΜΥΘΟγραφία» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο της μυθολογίας και, παράλληλα, μια ευκαιρία για το κοινό να ανακαλύψει ξανά τον πολιτιστικό πλούτο της Πάφου μέσα από τη σύγχρονη φωτογραφική τέχνη.

Η έκθεση αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία που φέρνει κοντά την τέχνη, την ιστορία και τη μυθολογία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική πολιτιστική ταυτότητα της Πάφου. Στην έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Anastasia_Potekhina (Russia), Άννα Νικολάου (Κύπρος), Cam Crossland (UK), Corneliu Sarion (Romania), Dasha Chovancova (Slovakia), Ελεάνα Θεοφίλου (Κύπρος), Θάνος Σαββίδης (Κύπρος), Ιουλιάνα Παπαμιχαήλ (Κύπρος), Λουλουδιά Γρέδη (Ελλάδα), Μαρία Αντωνίου (Κύπρος), Μαρκέλα Μιχαηλίδη (Κύπρος /Σλοβακία), Μιχάλης Κοφτερός (Κύπρος), Νίκη Νικολάου (Κύπρος), Νίκος Μπασιάς (Ελλάδα), Ρούλα Δευτεραίου (Κύπρος), Σταυρούλα Μενελάου (Κύπρος) , Σύμος Χαραλάμπους (Κύπρος), Valeriya Ivannikova (Russia), Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Κύπρος).

Στο πλαίσιοτης έκθεσης προβλήθηκε σχετικό φιλμάκι με τα έργα και τις αναφορές των καλλιτεχνών φωτογράφων , του επιμελητή της έκθεσης και του προέδρου της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου.Την εκδήλωση παρουσίασε η Καρολίνα Κυπριανού. Σημειώνεται πως η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχριιτις 6 Δεκεμβρίου 2026 με ώρες λειτουργίας καθημερινές από τις 16:00 – 19:00 και τα Σαββατοκύριακα 11:00 – 19:00 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.