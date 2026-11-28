Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, το περιστατικό σημειώθηκε στην προσπάθεια του παιδιού να περάσει πάνω από την τοιχοποιία του σπιτιού του.

Στις 13:12 κινητοποιήθηκε ομάδα του Πυροσβεστικού Σταθμού Πάφου με όχημα διάσωσης. Τα μέλη της Πυροσβεστικής, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, έκοψαν τμήμα του μεταλλικού κάγκελου, το οποίο παρέμεινε καρφωμένο στο χέρι του παιδιού.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου μετέβη και η ομάδα διάσωσης της Πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμει το ιατρικό προσωπικό στην αφαίρεση του μεταλλικού αντικειμένου μετά τη χορήγηση αναισθητικού.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το παιδί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου έσπευσε επίσης ομάδα διάσωσης της Πυροσβεστικής για να συνδράμει το ιατρικό προσωπικό, εφόσον χρειαστεί.