Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τη Χριστίνα Δημητριάδου, ηγετικό στέλεχος του κόμματος και πρώην γενική γραμματέα της ΠΟΓΟ, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή.
Θλίψη στο ΑΚΕΛ: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος Χριστίνα Δημητριάδου – Για 20 χρόνια στο τιμόνι της ΠΟΓΟ
Το κόμμα αποχαιρετά με θλίψη την πρώην γενική γραμματέα της ΠΟΓΟ, αναγνωρίζοντας την προσφορά της στην Αριστερά και το γυναικείο κίνημα.
Η Χριστίνα Δημητριάδου γεννήθηκε στην Πάφο το 1945. Σπούδασε Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο της 17ης Νοεμβρίου στην Πράγα και Τεχνολογία Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, επίσης στην Πράγα, ενώ στη συνέχεια φοίτησε στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών στη Μόσχα.
Εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ το 1965 και υπηρέτησε το κόμμα από διάφορες θέσεις. Για χρόνια ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, ενώ συμμετείχε στα ψηφοδέλτιά του σε διάφορες βουλευτικές εκλογές.
Η Δημητριάδου ταυτίστηκε ιδιαίτερα με το γυναικείο κίνημα και την ΠΟΓΟ, της οποίας διετέλεσε γενική γραμματέας για 20 χρόνια. Υπήρξε επίσης αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών.
Στη διαδρομή της στο κυπριακό γυναικείο κίνημα πρωτοστάτησε στην οργάνωση των γυναικών και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και της ισοτιμίας των φύλων. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, αγωνίστηκε ώστε η προσπάθεια αυτή να αποτελεί κοινό αγώνα ανδρών και γυναικών, με ταξικό και προοδευτικό προσανατολισμό. Ηγήθηκε της ευρείας ανάπτυξης της ΠΟΓΟ στις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου.
Ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και Οργανώσεων, συνέβαλε ενεργά στη διοργάνωση των παλλαϊκών αντικατοχικών συλλαλητηρίων και στη στήριξη των παθόντων της τραγωδίας του 1974. Πρωτοστάτησε, επίσης, σε δράσεις επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων γυναικών.
Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η Δημητριάδου αφήνει ως παρακαταθήκη μια ζωή αφιερωμένη στον αγώνα για τη γυναίκα, τον λαό και την πατρίδα, ταυτισμένη με το ΑΚΕΛ και την ΠΟΓΟ, καθώς και το παράδειγμα του δυναμισμού, της μαχητικότητας και της αφοσίωσής της.
Το κόμμα την αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την προσφορά της στην κυπριακή Αριστερά και εκφράζει συλλυπητήρια στην κόρη της, Θέκλα, και στους οικείους της.
Η ανακοίνωση φέρει ημερομηνία 28.11.2026.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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