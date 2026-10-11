Τίμησαν τον εθελοντισμό και τα 4 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Απασχόλησης Ενηλίκων Έμπας

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με στόχο την ανάδειξη της αξίας του εθελοντισμού και της συλλογικής προσφοράς, καθώς και του σημαντικού έργου που επιτελεί το Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων Έμπας στην τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παραδοσιακή μουσική με βιολί και λαούτο από το μουσικό σχήμα «Δίας», με τους Παναγιώτη Χαραλάμπους και Δημήτρη Παπαδόπουλο, ενώ συμμετείχε και η χορευτική ομάδα της Ράνιας Χαραλάμπους, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική εμπειρία με έντονο το στοιχείο της κυπριακής παράδοσης.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου (ΕΟΑ Πάφου), ο οποίος έδωσε το παρών σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη σημασία του εθελοντισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της στήριξης δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Η συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του Κέντρου αποτελεί μια σημαντική αφορμή για αναγνώριση της προσπάθειας όσων συμβάλλουν στη λειτουργία και την ανάπτυξή του, προσφέροντας ευκαιρίες συμμετοχής, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής επαφής στους ενήλικες της κοινότητας.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνας Πάυλου, ενώ η είσοδος ήταν ελεύθερη.

Η βραδιά ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο εθελοντισμός αποτελεί πολύτιμο πυλώνα κοινωνικής προσφοράς, ενότητας και πολιτισμού, με την τοπική κοινωνία να στηρίζει πρωτοβουλίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.