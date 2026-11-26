Έντεκα πρόσωπα συνελήφθησαν το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια οργανωμένων περιπολιών της Αστυνομίας σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.
Μπαράζ αστυνομικών ελέγχων: 11 συλλήψεις, 169 καταγγελίες και τρία θετικά νάρκοτεστ
Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών σε αστικές περιοχές. Η Αστυνομία έλεγξε 383 οχήματα και 485 πρόσωπα.
Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, νυχτερινή διάρρηξη κατοικίας, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη κατοχή περιουσίας, μέθη, ανησυχία και εξύβριση, εμπρησμό, καθώς και εκκρεμή εντάλματα προστίμου.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 383 οχήματα και ελέγχθηκαν 485 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν επίσης 27 έλεγχοι σε υποστατικά, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.
Στους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 169 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν και 16 διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Από τις καταγγελίες, οι 61 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.
Πραγματοποιήθηκαν ακόμη 65 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες, καθώς και οκτώ προκαταρκτικοί έλεγχοι για χρήση ναρκωτικών κατά την οδήγηση. Τρεις από τους ελέγχους νάρκοτεστ είχαν θετικό αποτέλεσμα.
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