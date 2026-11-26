Ιστορική πρωτιά για την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων αποτελεί ο διορισμός της Tina Lowe στη θέση της επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικών Περιοχών, καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αντίστοιχη θέση από την ίδρυση της αστυνομικής δύναμης.
Ιστορική πρωτιά στις Βρετανικές Βάσεις: Η Tina Lowe γίνεται η πρώτη γυναίκα επικεφαλής Αστυνομικής Διεύθυνσης [εικόνες]
Με 30 χρόνια αστυνομικής υπηρεσίας, γίνεται η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία Αστυνομικής Διεύθυνσης των Βρετανικών Βάσεων
Η Ανώτερη Υπαστυνόμος (Detective Chief Superintendent) ανέλαβε επίσημα τα νέα της καθήκοντα τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια τελετής ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, στην Επισκοπή. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, η νέα επικεφαλής διαθέτει 30 χρόνια αστυνομικής υπηρεσίας και εμπειρίας, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στην Αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας, η Tina Lowe εξέφρασε την υπερηφάνεια και τον ενθουσιασμό της για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει και να ενισχύσει το έργο της αστυνομικής δύναμης.
«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός ότι είμαι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής Αστυνομικής Διεύθυνσης στην ιστορία της Αστυνομίας των ΒΒ και προσβλέπω στη συνέχιση του εξαιρετικού έργου που επιτελεί η Αστυνομική Δύναμη των ΒΒ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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