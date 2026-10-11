Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Ζιβανίας στη Γιόλου

Το φεστιβάλ ανέδειξε την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά, τα τοπικά ήθη και έθιμα, καθώς και τη σημασία της διατήρησης και προβολής της κυπριακής παράδοσης στις νεότερες γενιές.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ο οποίος με την παρουσία του τίμησε τη διοργάνωση και τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την τοπική κοινωνία και την πολιτιστική ταυτότητα της επαρχίας Πάφου.

Το Φεστιβάλ Ζιβανίας στη Γιόλου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της τοπικής παράδοσης, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και προβολής της πολιτιστικής και γαστρονομικής ταυτότητας του τόπου μας κατέληξε ο κ.Πιττοκοπίτης.