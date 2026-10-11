Κ.Λετυμπιώτης από τη Γιόλου: «Από τον μόχθο των ανθρώπων μας γεννιέται η ζιβανία»

Σε ανάρτησή του, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στη μακραίωνη παράδοση της ζιβανίας, συνδέοντας την παραγωγή της με τη γη, την αμπελουργία και τον μόχθο των ανθρώπων που διατηρούν ζωντανές τις παραδοσιακές τέχνες του τόπου.

Όπως σημείωσε, η ζιβανία αποτελεί αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, που ξεκινά από το αμπέλι και το σταφύλι και ολοκληρώνεται μέσα από την υπομονή, την εμπειρία και την τέχνη των παραγωγών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του στη Γιόλου, χαρακτηρίζοντας τη γιορτή μια πρωτοβουλία που καθιερώνεται χρόνο με τον χρόνο ως θεσμός, προβάλλοντας την αυθεντικότητα, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της κυπριακής υπαίθρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακρά παράδοση της κοινότητας στην αμπελουργία και την παραγωγή ζιβανίας, υπογραμμίζοντας ότι ο μόχθος των ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο τους αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Παράλληλα, ο κ. Λετυμπιώτης συνεχάρη το Κοινοτικό Συμβούλιο Γιόλου και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

«Η μεγαλύτερη δύναμη της υπαίθρου μας ήταν και παραμένουν οι άνθρωποί της», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη διαχρονική συμβολή τους στη διατήρηση της παράδοσης και στην ανάδειξη του πλούτου της κυπριακής γης.