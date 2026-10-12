Πάφος: Διαμαρτυρία για το κλειστό κολυμβητήριο ,εκτός πισίνας για πέμπτη εβδομάδα οι αθλητές

Το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό εδώ και περίπου τέσσερις με πέντε εβδομάδες, με αποτέλεσμα οι αθλητές να αναγκάζονται να μεταβαίνουν εκτός επαρχίας για να πραγματοποιούν τις προπονήσεις τους και να προετοιμαστούν ενόψει της έναρξης των πρωταθλημάτων. Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης επηρεάζει αθλητές και ομάδες που χρησιμοποιούν την πισίνα, μεταξύ των οποίων ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου, το πρόγραμμα ΑΓΟ και μαθητές του Αθλητικού Σχολείου. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να υπάρξει σαφής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας και να εξευρεθεί λύση που θα επιτρέψει στα παιδιά να επιστρέψουν στις προπονήσεις τους.

« Ο πρόεδρος του Τμήματος Υδατοσφαίρισης του Ευαγόρα Παλληκαρίδη Πάφου Νικόλας Νικολάου ανέφερε ότι η παρουσία των αθλητών, των γονέων και των προπονητών έξω από το Δημοτικό Μέγαρο αποσκοπούσε στην εξασφάλιση απαντήσεων ως προς το κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα άμεσης επαναλειτουργίας του κολυμβητηρίου. Όπως εξήγησε, η εγκατάσταση παραμένει κλειστή για τέταρτη με πέμπτη εβδομάδα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς πλησιάζει η έναρξη των πρωταθλημάτων. Για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους, οι αθλητές αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός Πάφου, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους και στην ομαλή προπονητική διαδικασία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, κατά τη συνάντησή τους, έλαβαν διαβεβαίωση από τον δημαρχεύοντα Πάφου πως την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Δήμου Πάφου και του προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), Γιάννου Ιωάννου, με στόχο να εξεταστούν τα δεδομένα και να αναζητηθεί λύση. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές θα οδηγήσουν σύντομα σε θετική εξέλιξη, ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στις πισίνες και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την αθλητική τους δραστηριότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μαθητές του Αθλητικού Σχολείου που ασχολούνται με την κολύμβηση και την υδατοσφαίριση, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πισίνα για προπόνηση. «Πιστεύω ότι το 2026 είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα εξευρεθεί άμεσα λύση για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης.

Από την πλευρά του, ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, χαρακτήρισε δικαιολογημένη τη διαμαρτυρία των αθλητών, των γονέων και των προπονητών, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκαλεί το κλείσιμο του κολυμβητηρίου. Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που, όπως είπε, έχουν συσσωρευτεί διαχρονικά, σημειώνοντας ότι εδώ και 45 χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ριζική αλλαγή στο κολυμβητήριο της Πάφου.

Όπως ανέφερε, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που απαιτεί συντονισμό, οικονομικούς πόρους, τεχνικές παρεμβάσεις και την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, είχε ήδη συναφθεί συμφωνία με τον ΚΟΑ, βάσει της οποίας ο Οργανισμός θα παραλάμβανε το κολυμβητήριο πριν από περίπου έξι μήνες. Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε όπως είχε προγραμματιστεί. Όπως εξήγησε, ένα από τα προβλήματα που προέκυψαν αφορά τη στελέχωση της εγκατάστασης, καθώς δεν ήταν εφικτή η πρόσληψη προσωπικού για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια η διακοπή της απασχόλησής του. Ο δημαρχεύων Πάφου ανέφερε ότι είχε τεθεί ως προϋπόθεση η λειτουργία του κολυμβητηρίου του Δήμου Ιεροκηπίας, ώστε να μεταφερθούν εκεί οι αθλητές για τις προπονήσεις τους και να καταστεί δυνατή η προώθηση της ριζικής ανακαίνισης του κολυμβητηρίου Πάφου. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη διευθέτηση δύσκολα θα μπορούσε να υλοποιηθεί πριν από τις αρχές του έτους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξέταση εναλλακτικών επιλογών για την εξυπηρέτηση των αθλητών.

Ο κ. Ονησιφόρου σημείωσε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον διευθυντή του ΚΟΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίσκεψη τόσο στο κολυμβητήριο Γεροσκήπου όσο και σε εκείνο της Πάφου. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να αξιολογηθούν επί τόπου οι δυνατότητες και να προωθηθεί η λύση που θα επιτρέψει την ταχύτερη επιστροφή των παιδιών στην προπόνηση. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η άθληση των παιδιών, ανεξάρτητα από τον όμιλο στον οποίο ανήκουν, καθώς και η δυνατότητά τους να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα.

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές ανάγκες του κολυμβητηρίου Πάφου, ο δημαρχεύων ανέφερε ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί προσφορές για την επιδιόρθωση των τριών αντλιών της εγκατάστασης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η επιδιόρθωση των αντλιών δεν αρκεί από μόνη της για να τεθεί το κολυμβητήριο σε λειτουργία, καθώς υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν.

Μεταξύ των ζητημάτων που ανέφερε είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών, σημειώνοντας ότι οι σχετικές άδειες εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2026, ενώ, όπως είπε, δεν υπήρχαν πολεοδομικές άδειες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο περί κολυμβητικών δεξαμενών του 2025, σύμφωνα με την περιγραφή του, σε σχέση με το προσωπικό που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Όπως εξήγησε, απαιτούνται δύο ναυαγοσώστες, ένας χειριστής και μία καθαρίστρια. Δεδομένου ότι το κολυμβητήριο προορίζεται να λειτουργεί για 16 ώρες ημερησίως, με δύο βάρδιες, υπολογίζεται ότι χρειάζονται συνολικά οκτώ άτομα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, πρέπει να εξασφαλιστούν φορείο και άλλα ιατρικά είδη, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών και την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση. Ένα ακόμη ζήτημα που παραμένει ανοικτό αφορά τη χλωρίωση του νερού, η οποία, σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα, συνεπάγεται σημαντικό κόστος, που υπολογίζεται περίπου στις 10.000 με 15.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Δήμος καλείται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής του μηχανοστασίου, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη χρήση της εγκατάστασης. Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ότι ο Δήμος έχει ήδη δαπανήσει το κονδύλι που διέθετε για το κολυμβητήριο, λόγω των πολλαπλών βλαβών που παρουσιάστηκαν στο μηχανοστάσιο και των αναγκαίων επισκευών. Όπως σημείωσε, η επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου ενόψει της χειμερινής περιόδου δημιουργεί πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις, καθώς θα πρέπει να καλυφθούν τόσο το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος όσο και το κόστος του υγραερίου που απαιτείται για τη θέρμανση της πισίνας. Παρά τις δυσκολίες, επανέλαβε ότι στόχος του Δήμου είναι να βρεθεί η καταλληλότερη και ταχύτερη λύση, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και τη συνέχιση της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Ο δημαρχεύων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των αθλητών, επισημαίνοντας ότι η επαναλειτουργία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως ζήτημα τεχνικών επισκευών, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από την εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού, του εξοπλισμού και των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος αναμένει την επίσκεψη του διευθυντή του ΚΟΑ, προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες επιλογές και να διαπιστωθεί ποια εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει πιο σύντομα και με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η διαμαρτυρία έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αθλητές χρειάζονται σταθερές συνθήκες προετοιμασίας ενόψει των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο οι επαφές μεταξύ του Δήμου Πάφου και του ΚΟΑ θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των αθλητών και να εξασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή τους στις πισίνες.