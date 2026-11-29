Σε επιστολή ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2026, με θέμα «Ψευδή και δυσφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό», το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι τα μηνύματα στάλθηκαν πρόσφατα από άγνωστο αποστολέα, μέσω διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό, και έφτασαν σε μεγάλο αριθμό παραληπτών.

Σύμφωνα με την επιστολή, τα μηνύματα περιλαμβάνουν ανακριβή στοιχεία και ισχυρισμούς που εμπλέκουν το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Σύνδεσμο, εξυπηρετούμενα άτομα και τις οικογένειές τους. Ο Σύνδεσμος ζητά από τους παραλήπτες να είναι προσεκτικοί.

Όπως επισημαίνει, ο αποστολέας δεν αναφέρει το όνομά του ούτε προσδιορίζει την ιδιότητα ή το συμφέρον με το οποίο ενεργεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε ο Σύνδεσμος ούτε οι παραλήπτες να ελέγξουν την αξιοπιστία και τα κίνητρά του.

Ο Σύνδεσμος καλεί τους παραλήπτες να αντιμετωπίσουν τα μηνύματα με επιφύλαξη και να μην προχωρήσουν σε ενέργειες, δημοσιεύσεις ή αξιολογήσεις που βασίζονται σε αυτά, χωρίς προηγούμενη επαλήθευση από τον ίδιο. Αναφέρει ακόμη ότι η συντριπτική πλειονότητα των όσων περιέχονται στα μηνύματα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή έχει παραποιηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιλαμβανόμενη στα μηνύματα πληροφορία για προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξυπηρετούμενων ατόμων. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, τα στοιχεία αυτά κοινοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους και χωρίς νόμιμη βάση.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η πράξη αυτή παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε προσώπου στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τονίζει επίσης ότι τα δεδομένα αφορούν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αυτισμό και οι οικογένειές τους, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την ευαισθησία και την προσοχή.

Παράλληλα, καλεί τους παραλήπτες να μην προωθήσουν ή δημοσιεύσουν περαιτέρω τα μηνύματα και, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο και σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, να τα διαγράψουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του επιφυλάσσονται παντός δικαιώματός τους και προτίθενται να προχωρήσουν στις δέουσες νομικές ενέργειες, με στόχο τον εντοπισμό του υπευθύνου και την απόδοση ευθυνών.

Ο Σύνδεσμος δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση των παραληπτών για διευκρινίσεις, πληροφορίες και επαλήθευση των στοιχείων, σημειώνοντας ότι μπορεί να παράσχει όλα τα πραγματικά δεδομένα.

Πηγή: ΚΥΠΕ