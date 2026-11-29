Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη τιμήθηκε σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ο Απόστολος Ανδρέας, πολιούχος της Πόλης Χρυσοχούς, με τους πιστούς να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου.
Με θρησκευτική ευλάβεια τιμήθηκε ο Απόστολος Ανδρέας στην Πόλη Χρυσοχούς
Το απόγευμα τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γρηγορίου. Ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Πολιούχου Αγίου στους κεντρικούς δρόμους του Δήμου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θρησκευτικής κατάνυξης, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών.
Οι εορτασμοί προς τιμήν του Αγίου Ανδρέα κορυφώνονται αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής, με τη Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αρσινόης κ.κ. Παγκρατίου.
Με αφορμή τη μεγάλη θρησκευτική εορτή, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς απευθύνει τις ευχές του προς όλους, ευχόμενος ο Πολιούχος Άγιος να χαρίζει υγεία, ευλογία, δύναμη και κάθε καλό.
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