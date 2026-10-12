ΝΟΠ: Ευχαριστίες προς τον ΚΟΑ

Παράλληλα, εκφράζει τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Δημαρχεύοντα Πάφου, κ. Άγγελο Ονησιφόρου, καθώς και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, για τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν, καθώς και για το προσωπικό τους ενδιαφέρον, με στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πάφου.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και τη στήριξη όλων των αρμόδιων φορέων, που συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση της αθλητικής δραστηριότητας και στην ομαλή προετοιμασία των παιδιών και των αθλητών μας, καταλήγει σε ανακοίνωση υου ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου.