Ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) για την άμεση ανταπόκριση και κινητοποίησή του, μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πάφου (25 μ.), προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου 50 μέτρων στο Κόραλ Μπέι, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι προπονήσεις των αθλητών τους.
ΝΟΠ: Ευχαριστίες προς τον ΚΟΑ
Παράλληλα, εκφράζει τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Δημαρχεύοντα Πάφου, κ. Άγγελο Ονησιφόρου, καθώς και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, για τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν, καθώς και για το προσωπικό τους ενδιαφέρον, με στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πάφου.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και τη στήριξη όλων των αρμόδιων φορέων, που συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση της αθλητικής δραστηριότητας και στην ομαλή προετοιμασία των παιδιών και των αθλητών μας, καταλήγει σε ανακοίνωση υου ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου.
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