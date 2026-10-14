Καρπασία: Αντιδράσεις για τις κατεδαφίσεις τουριστικών υποστατικών – Ζητούν «πολεοδομικό σχέδιο» για το Ριζοκάρπασο

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Μποράκ ανέφερε ότι στην υπόθεση των κατεδαφίσεων δεν θα πρέπει να αμφισβητείται η απόφαση του «δικαστηρίου», αλλά το γεγονός ότι στην περιοχή, η οποία διοικείται εδώ και χρόνια με «διατάγματα», δεν εφαρμόστηκε «πολεοδομικό σχέδιο».

Όπως σημείωσε, προτεραιότητα είναι να σχεδιαστούν κατάλληλα τα υφιστάμενα υποστατικά και να τεθούν σε «νόμιμη βάση». Για όσα υποστατικά προγραμματίζεται να ανεγερθούν εκ νέου, εισηγήθηκε την επιλογή πιλοτικών περιοχών. Οι «άδειες», πρόσθεσε, θα πρέπει να παραχωρούνται με γνώμονα την προστασία των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής, καθώς διαφορετικά θα πληγούν ο τουρισμός και η τοπική οικονομία στην Καρπασία.

Οι αντιδράσεις στην περιοχή αφορούν κατεδαφίσεις τουριστικών κατασκευών, μεταξύ των οποίων μπανγκαλόου, ξύλινα σπίτια και εστιατόρια, κυρίως στην προστατευόμενη περιοχή της Χρυσής Ακτής και στο «εθνικό πάρκο» Καρπασίας. Τα υποστατικά είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα σε ζώνη ειδικής προστασίας Natura και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να εκδοθούν «δικαστικές» αποφάσεις για την απομάκρυνσή τους.

Το «πολεοδομικό σχέδιο» στο οποίο αναφέρεται ο κ. Μποράκ αποτελεί χρόνια εκκρεμότητα για το Ριζοκάρπασο και την ευρύτερη Καρπασία. Χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο, η ανάπτυξη στην περιοχή ρυθμίζεται αποσπασματικά μέσω προσωρινών «διοικητικών διαταγμάτων» της «κυβέρνησης».

Προηγούμενες προσπάθειες της «κυβέρνησης» να εκπονήσει σχέδιο ή να τροποποιήσει τα «διατάγματα» προκάλεσαν αντιδράσεις από Τουρκοκύπριους περιβαλλοντολόγους, το «τ/κ επιμελητήριο αρχιτεκτόνων και μηχανικών (KTMMOB)» και κόμματα. Οι αντιδρώντες κατήγγειλαν μεθοδεύσεις για τσιμεντοποίηση του «εθνικού πάρκου» και εξυπηρέτηση ημετέρων.

Από την άλλη, ιδιοκτήτες υποστατικών και τοπικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο κ. Μποράκ, υποστηρίζουν ότι η απουσία μόνιμου «πολεοδομικού σχεδίου» αφήνει τους κατοίκους σε καθεστώς ανασφάλειας, ενθαρρύνει αυθαίρετες κατασκευές και οδηγεί σε κατεδαφίσεις που πλήττουν τον οικοτουρισμό της περιοχής. Ζητούν ένα μόνιμο πλαίσιο που θα «νομιμοποιεί» υπό όρους τις υφιστάμενες τουριστικές δομές και θα ορίζει συγκεκριμένες ζώνες ήπιας ανάπτυξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ