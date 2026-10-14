Ερευνώντα λειτουργό διόρισε ο ΠΙΣ για τους 10 γιατρούς που χορήγησαν 5.548 ημέρες αναρρωτικής άδειας σε δεσμοφύλακες – Δύο εξ αυτών ελέγχονται και ποινικά

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο «Π», κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, συνολικά 54 σωφρονιστικοί υπάλληλοι —38 δεσμοφύλακες, 12 αρχιδεσμοφύλακες και τέσσερις αξιωματικοί— έλαβαν 5.548 ημέρες άδειας ασθενείας. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός δεν αποτυπώνει το σύνολο των ημερών άδειας ασθενείας στο Τμήμα Φυλακών, αλλά μόνο τις περιπτώσεις που έλαβαν αναρρωτική άδεια πέραν των 42 ημερών. Ως εκ τούτου, ο πραγματικός αριθμός των ημερών αναρρωτικής άδειας κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους είναι μεγαλύτερος.

Οι 54 περιπτώσεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε από τον ΠΙΣ να εξετάσει τις 54 περιπτώσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι έλαβαν συνολικά 5.548 ημέρες αναρρωτικής άδειας κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι γιατροί που εξέδωσαν τα σχετικά πιστοποιητικά ενήργησαν ορθά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων:

*Αξιωματικοί – 729 ημέρες άδειας ασθενείας: Από το σύνολο των οκτώ αξιωματικών που διαθέτει σήμερα το Τμήμα Φυλακών, οι τέσσερις κατέγραψαν για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, από 208, 192, 178 και 151 ημέρες άδειας ασθενείας, αντίστοιχα. Συνολικά, οι τέσσερις αυτοί αξιωματικοί έλαβαν 729 ημέρες άδειας ασθενείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία περίπτωση καταγράφονται 208 ημέρες άδειας ασθενείας, σε μια περίοδο επτά μηνών, η οποία αντιστοιχεί συνολικά σε 212 ημερολογιακές ημέρες.

*Αρχιδεσμοφύλακες – 1.278 ημέρες άδειας ασθενείας: Για 12 αρχιδεσμοφύλακες καταγράφονται συνολικά 1.278 ημέρες άδειας ασθενείας κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026. Σε δύο περιπτώσεις, οι άδειες ασθενείας ανέρχονται σε 211 και 210 ημέρες, αντίστοιχα, ενώ σε δύο ακόμη περιπτώσεις καταγράφονται 172 και 160 ημέρες άδειας ασθενείας.

*Δεσμοφύλακες – 3.541 ημέρες άδειας ασθενείας: Για 38 δεσμοφύλακες καταγράφονται συνολικά 3.541 ημέρες άδειας ασθενείας κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026. Ο μέσος όρος ανέρχεται σε περίπου 93 ημέρες άδειας ασθενείας ανά άτομο μέσα σε επτά μήνες. Παράλληλα, 18 από τους 38 δεσμοφύλακες καταγράφουν 100 ή περισσότερες ημέρες άδειας ασθενείας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αναρρωτική άδεια έφτασε τις 197, 191 και 162 ημέρες, αντίστοιχα.

Ποινική έρευνα για δύο γιατρούς

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στον κατάλογο που απέστειλε ο κ. Φυτιρής στον ΠΙΣ περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις δύο γιατρών εναντίον των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα, μετά τη διαβίβαση στοιχείων από την Ελεγκτική Υπηρεσία στη Νομική Υπηρεσία τον περασμένο Μάρτιο.

Όπως είχε αποκαλύψει ο «Π», τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Φυλακών και, σύμφωνα με την έκθεση, δημιουργούν «σοβαρές υπόνοιες σύμπραξης μεταξύ ιατρών και δεσμοφυλάκων». Τα στοιχεία προέκυψαν έπειτα από δειγματοληπτικό έλεγχο στις αναρρωτικές άδειες μελών του Τμήματος Φυλακών, οι οποίοι απουσίαζαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, από 43 έως 229 ημέρες ετησίως.

Η ποινική έρευνα αφορά έναν παθολόγο, ο οποίος είναι και προσωπικός γιατρός, καθώς και έναν ορθοπεδικό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, αριθμός πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον παθολόγο αφορούσε ορθοπεδικές παθήσεις και τραυματισμούς, μεταξύ άλλων οστεοαρθρίτιδα, διάστρεμμα, κάκωση γόνατος και αυχενικό σύνδρομο. Την ίδια ώρα καταγράφηκε και η αντίστροφη περίπτωση: ο ορθοπεδικός εξέδωσε πιστοποιητικό αναρρωτικής άδειας σε δεσμοφύλακα με αιτιολογία την «ημικρανία».

Ελέγχθηκαν εξονυχιστικά και οκτώ δεσμοφύλακες, οι οποίοι, για την αιτιολόγηση των απουσιών τους, και οι οκτώ προσκόμισαν δεκάδες ιατρικά πιστοποιητικά από τους δύο συγκεκριμένους ιατρούς. Μάλιστα, σε μία από τις οκτώ περιπτώσεις που κατά τα έτη 2023 και 2024 απουσίαζε με άδεια ασθενείας για 205 και 202 ημέρες, αντίστοιχα, ο δεσμοφύλακας προσκόμισε συνολικά 51 και 60 ιατρικά πιστοποιητικά. Διαπιστώθηκε ότι 48 ιατρικά πιστοποιητικά για το 2023 (94%) και 57 για το 2024 (95%) είχαν εκδοθεί από τους δύο ελεγχόμενους ιατρούς.

Ο μεγάλος αριθμός αναρρωτικών αδειών, η επανειλημμένη εμπλοκή των ίδιων δύο γιατρών, η απουσία καταχωρισμένων επισκέψεων στο ΓεΣΥ, οι ανακολουθίες στις ημερομηνίες και οι αποκλίσεις στις διαγνώσεις συνθέτουν ένα πλέγμα ευρημάτων που οδήγησε την Ελεγκτική Υπηρεσία στην καταγραφή σοβαρών υπονοιών για ενδεχόμενη σύμπραξη μεταξύ γιατρών και δεσμοφυλάκων με σκοπό την εξαπάτηση του κράτους.