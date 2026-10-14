Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Ιεροκηπίας, Νίκου Παλιού.
Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ολοκλήρωση του έργου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και του εργολάβου, κατά την οποία εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών, καθώς και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προώθηση του έργου, το οποίο αφορά μια σημαντική αθλητική υποδομή για την περιοχή της Γεροσκήπου.
Η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής, με στόχο την επαναφορά μιας υποδομής που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.