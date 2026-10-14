Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ολοκλήρωση του έργου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και του εργολάβου, κατά την οποία εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών, καθώς και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προώθηση του έργου, το οποίο αφορά μια σημαντική αθλητική υποδομή για την περιοχή της Γεροσκήπου.

Η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής, με στόχο την επαναφορά μιας υποδομής που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία.