Δ.Πάφου: Σε τροχιά πλήρους ανακαίνισης το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» και προσωρινή μεταφορά των ομίλων στη Γεροσκήπου

Σε τροχιά πλήρους ανακαίνισης θα τεθεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» και τροχοδρομείται προσωρινή μεταφορά των ομίλων στη Γεροσκήπου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου την υφιστάμενη κατάσταση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Πάφου, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αθλητική υποδομή, εξέτασαν σήμερα Τετάρτη ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), Δρ. Βάσος Κουτσιούντας, και ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου.

Ο Δρ. Βάσος Κουτσιούντας επισκέφθηκε την Πάφο συνοδευόμενος από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, με σκοπό την επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης και την εξέταση των ζητημάτων που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κολυμβητήριο, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες.

Κοινός στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η ταχεία επίλυση των προβλημάτων και η επαναλειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης, προς όφελος των αθλητών, των αθλητικών σωματείων και της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το κολυμβητήριο του Δήμου Γεροσκήπου.

Στη συνέχεια, όλοι οι όμιλοι θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις προπονήσεις και τις δραστηριότητές τους.

Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των ομίλων, το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» του Δήμου Πάφου θα κλείσει προσωρινά, προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες πλήρους ανακαίνισής του.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον και την άμεση ανταπόκριση του ΚΟΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προώθηση των αναγκαίων εργασιών.