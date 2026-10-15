Αφορμή για τις δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες αποτέλεσε η ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατόπιν οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας, για ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 63 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου από 28 φυσικά και νομικά πρόσωπα (διαδικτυακές πλατφόρμες). Σε περίπτωση καταδίκης, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή/και χρηματικό πρόστιμο έως €5.000.

Τι προβλέπει το άρθρο 63

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος και ειδικότερα το άρθρο 63 που προτείνεται να τροποποιηθεί από τα δυο κόμματα, προβλέπει τα εξής:

Ουδείς oργαvώvει ή λαμβάνει μέρος εις οιανδήποτε δημoσίαv συγκέvτρωσιv διά να ακούση οιονδήποτε λόγov ή συζήτησιν επί παντός θέματος σχετιζoμέvoυ αμέσως ή εμμέσως με εκλoγήv την ημέραν της ψηφoφoρίας ή την παραμovήv ταύτης.

Κανένα πρόσωπο δε μεταδίδει, διαφημίζει ή δημοσιεύει οποιαδήποτε είδηση ή αvακoίvωση, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, που έχει σχέση αμέσως ή εμμέσως με τις εκλογές κατά την παραμovήv της ημέρας της ψηφoφoρίας και κατά τη διάρκεια της ψηφoφoρίας, εκτός από αvακoιvώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδovται από τον Έφoρo Εκλογής ή με εξoυσιoδότησή του: Νοείται ότι, οι εφημερίδες που κυκλοφορούν κατά την παραμονή των εκλογών μπορούν να δημοσιεύουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της προηγούμενης ημέρας: Νοείται περαιτέρω ότι, οι αρχηγοί κομμάτων ή οι επικεφαλής συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να προβαίνουν σε δήλωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έξοδό τους από το εκλογικό κέντρο στο οποίο ψηφίζουν.

Οι 28 περιπτώσεις

Η έρευνα εναντίον των 28 προσώπων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι υπό διερεύνηση περιπτώσεις αφορούν γραπτές αναρτήσεις και βίντεο που δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Τι προτείνει το ΑΚΕΛ

Με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ προτείνεται η εξαίρεση από την απαγόρευση της έκφρασης πολιτικών απόψεων από φυσικά πρόσωπα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τόσο την παραμονή όσο και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για πληρωμένη ή χορηγούμενη πολιτική διαφήμιση.

Όπως εξηγεί στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, ο βουλευτής του κόμματος, Άριστος Δαμιανού, με την εν λόγω πρόταση νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

Εφαρμογή της απαγόρευσης μόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι δημόσια εκτεθειμένα, καθώς και σε περιπτώσεις πολιτικής διαφήμισης.

* Αναθεώρηση της διάταξης για την ποινικοποίηση της μη συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις όσον αφορά την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ώστε να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση μετάδοσης, διαφήμισης ή δημοσίευσης οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης σε σχέση με τις εκλογές, ο έφορος Εκλογής επιβάλλει στον παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ύψους €2.000, αντί της ισχύουσας πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία ο παραβάτης διαπράττει ποινικό αδίκημα που επισύρει φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή/και πρόστιμο μέχρι €5.000.

Τι εισηγείται το ΑΛΜΑ

Την πρόταση νόμου υπογράφει ο επικεφαλής του κόμματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Με αυτήν επιδιώκεται να εξαιρεθεί από την απαγόρευση η έκφραση πολιτικών απόψεων από φυσικά πρόσωπα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε η σχετική δραστηριότητα να μην συνιστά ποινικό αδίκημα.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη εξαίρεση αφορά τη δημοσίευση, την ανάρτηση, την αναδημοσίευση, την κοινοποίηση και τον σχολιασμό περιεχομένου από φυσικά πρόσωπα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για πληρωμένη ή χορηγούμενη πολιτική διαφήμιση. Οι υπόλοιπες απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπει η εκλογική νομοθεσία παραμένουν σε ισχύ.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες στη Δημοκρατία, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην προσαρμογή της νομοθεσίας στις σύγχρονες συνθήκες ψηφιακής επικοινωνίας και στη διασφάλιση της ελευθερίας έκφρασης των πολιτών, χωρίς να παραγνωρίζονται οι αναγκαίες εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.