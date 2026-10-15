Έχει ανηφόρα για λιμάνι-μαρίνα

Σε βάθος χρόνου τοποθετούνται οι όποιες ουσιαστικές εξελίξεις για το έργο ανάπτυξης λιμανιού-μαρίνας Λάρνακας. Τα έργα που προβλέπονται στους δύο νευραλγικούς χώρους παρουσιάστηκαν επίσημα το περασμένο καλοκαίρι στους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο Οδικού Χάρτη Ανάπτυξης που ετοίμασε η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Σε συνάντηση, που είχε την Τρίτη (13/10), ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας με την υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη, στην παρουσία αξιωματούχων της ΑΛΚ και των Δημοσίων Έργων, αναφέρθηκε ότι για τα έργα που προβλέπονται στο λιμάνι υπερπηδήθηκαν τα θέματα που αφορούν τον καθορισμό του νομικού πλαισίου. Αντίθετα, όμως, συνεχίζει να βρίσκεται σ’ εκκρεμότητα το ζήτημα της μαρίνας. Θυμίζουμε ότι, ενώ θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες υλοποίησης έργων ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που αναγράφονται στον Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης, το θέμα σκάλωσε στον καθορισμό του νομικού πλαισίου και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δύο υποδομών (λιμανιού-μαρίνας), εξού και ζητήθηκε η σχετική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Σε δηλώσεις του ο Ανδρέας Βύρας είπε ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα με τη μαρίνα, την οποία χειρίζονται οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, προσθέτοντας πως η υπουργός Μεταφορών διαβεβαίωσε τους παράγοντες της πόλης ότι θα συνεχίσει ο Οδικός Χάρτης Ανάπτυξης και ότι σύντομα θα δοθεί και η απάντηση για το πώς θα επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μαρίνας. Αντίστοιχη δέσμευση, ανέφερε ο κ. Βύρας, υπήρξε και από πλευράς ΑΛΚ. «Η υπουργός Μεταφορών μάς ενημέρωσε ότι πρέπει να εξεταστεί το θέμα νομικά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως η Αρχή Λιμένων μπορεί να προχωρήσει με τα έργα ανάπτυξης στη μαρίνα. Υποσχέθηκαν ότι αυτή η εκκρεμότητα δεν θα επηρεάσει τον όλο σχεδιασμό, επειδή έτσι κι αλλιώς τους πρώτους μήνες η διαδικασία αφορά θέματα μελετών. Ευελπιστούμε το συντομότερο να επιλυθεί το νομικό κώλυμα με τη μαρίνα για να δούμε εάν θα προχωρήσει το πλάνο ανάπτυξης, όπως μας έχουν υποσχεθεί», επισήμανε ο δήμαρχος. Κατά τη συνάντηση με την Εύη Τσολάκη συζητήθηκαν κι άλλα αιτήματα της Λάρνακας που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια, όπως η κατασκευή της β΄ φάσης της λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη, η εξασφάλιση αντισταθμιστικών μέτρων για τη λειτουργία του αεροδρομίου, η αξιοποίηση του παλιού αερολιμένα και τα έργα που απαιτούνται στο παραλιακό μέτωπο της Ορόκλινης για να αναχαιτιστεί το τρομερό πρόβλημα διάβρωσης.