Έφτασε η ώρα των ποινικών διώξεων για τους φονικούς αερόσακους Takata

Όπως μας αναφέρθηκε αρμοδίως, δεν αποκλείεται μετά την αξιολόγηση του ανακριτικού έργου να δοθούν οδηγίες για τη διενέργεια νέων ανακρίσεων.

Η απόφαση για το κατά πόσο θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, καθώς και για τα αδικήματα που ενδεχομένως θα περιληφθούν στο κατηγορητήριο, θα ληφθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα, σε συνεργασία με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και την προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, εισαγγελέα Έλενα Κλεόπα. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών για αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία ή η πρόκληση θανάτου από αμέλεια, εφόσον στοιχειοθετούνται από το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι δύο νέοι άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους εξαιτίας των φονικών αερόσακων Takata: ο 24χρονος Κυριάκος Όξινος, στις 24 Ιανουαρίου 2023, στη Λευκωσία, και η 19χρονη Στυλιανή Γιωργαλλή, στις 21 Οκτωβρίου 2024, στον δρόμο Αυγόρου–Φρενάρους.

Στο μικροσκόπιο δύο πρώην διευθυντές

Οι ανακριτές εξέτασαν και τον ρόλο δύο πρώην διευθυντών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), για τους οποίους η Ερευνητική Επιτροπή εισηγήθηκε να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη, στη βάση των μαρτυριών που τέθηκαν ενώπιόν της.

Πρόκειται για τον Σωτήρη Κολέττα, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του ΤΟΜ από το 2006 έως το 2019, και τον Γιάννη Νικολαΐδη, ο οποίος τον διαδέχθηκε και παρέμεινε στη θέση μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Ακολούθως, ο κ. Νικολαΐδης προήχθη σε γενικό διευθυντή υπουργείου και τοποθετήθηκε στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

Στο πόρισμά της, η Ερευνητική Επιτροπή εισηγήθηκε τον ποινικό έλεγχο των δύο πρώην διευθυντών για «τις παραλείψεις τους καθ’ όλη τη μακρά περίοδο που είχαν τα ηνία του ΤΟΜ».

Στις καταθέσεις τους ενώπιον της επιτροπής, οι κ. Κολέττας και Νικολαΐδης υποστήριξαν ότι δεν ήταν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τις ανακλήσεις οχημάτων που έφεραν τους προβληματικούς αερόσακους Takata. Ως εκ τούτου, αμφισβήτησαν ότι φέρουν ευθύνη για τους χειρισμούς που έγιναν και για τις τραγικές συνέπειες της υπόθεσης, περιλαμβανομένων των θανάτων του Κυριάκου Όξινου και της Στυλιανής Γιωργαλλή.

Και αντιπροσωπείες οχημάτων;

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποφάσεις της Νομικής Υπηρεσίας ως προς το ενδεχόμενο απόδοσης ποινικών ευθυνών στις αντιπροσωπείες των οχημάτων που οδηγούσαν ο Κυριάκος Όξινος και η Στυλιανή Γιωργαλλή. Το ζήτημα αφορά το κατά πόσο προκύπτουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι αντιπροσωπείες είχαν σχετική ευθύνη ή υποχρέωση να ενεργήσουν για την αντικατάσταση των επικίνδυνων αερόσακων και παρέλειψαν να το πράξουν.