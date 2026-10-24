Τη σημασία της διατήρησης της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ανέδειξε με τα μηνύματά του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ζιβανίας στα Μαμώνια.
Φεστιβάλ Ζιβανίας στα Μαμώνια: Μήνυμα για τη διατήρηση της παράδοσης από τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου
Η ζιβανία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυπριακή γη, την ιστορία και τις μνήμες των ανθρώπων της υπαίθρου, αποτελεί ,όπως είπε, ένα πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας του τόπου μας.
Τέτοιες εκδηλώσεις κρατούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά μας, μεταφέροντας την παράδοση από γενιά σε γενιά.
Η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν αποτελεί μόνο αναφορά στο παρελθόν, αλλά επένδυση στο μέλλον και στις επόμενες γενιές, κατέληξε ο κ.Πιττοκοπίτης.
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