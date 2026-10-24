Φεστιβάλ Ελιάς στον Άγιο Ιωάννη : Στο επίκεντρο η ελιά και τα παράγωγά της

Μέσα από το φεστιβάλ προβλήθηκαν τα ποιοτικά προϊόντα της ελιάς, με πρωταγωνιστή το κυπριακό ελαιόλαδο, καθώς και η σημαντική συμβολή της ελαιοκαλλιέργειας στην αγροτική οικονομία, την τοπική παραγωγή και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, τιμώντας με την παρουσία του μια διοργάνωση που αναδεικνύει τον πλούτο της κυπριακής γης και στηρίζει την παράδοση και τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Το Φεστιβάλ Ελιάς αποτέλεσε σύμφωνα με τον κ.Πιττοκοπίτη μια όμορφη ευκαιρία προβολής της τοπικής παραγωγής, ανάδειξης των παραδοσιακών προϊόντων και ενίσχυσης της προσπάθειας για διατήρηση και προώθηση της ελαιοκαλλιέργειας, ενός αναπόσπαστου κομματιού της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας.