Εγκαινιάστηκε η έκθεση "Harmoni" της Ιαπωνίδας Chiaki Kamikawa στην Πάφο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πάφου τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Σατόσι Ιβασάκι (Satoshi Iwasaki), με την παρουσία του να προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκδήλωση και να αναδεικνύει τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ιαπωνίας.

Το κοινό της Πάφου αγκάλιασε θερμά την έκθεση, με την ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την εικαστική δημιουργία και τη γνωριμία με διαφορετικές καλλιτεχνικές παραδόσεις.

Η έκθεση «Harmoni» παρουσιάζει έναν πρωτότυπο διάλογο ανάμεσα στην ιαπωνική λαογραφία, την ελληνική μυθολογία και το κυπριακό τοπίο. Μέσα από έργα ζωγραφικής, ακουαρέλες και υφασμάτινα γλυπτά, η Chiaki Kamikawa δημιουργεί έναν ιδιαίτερο εικαστικό κόσμο, στον οποίο η πραγματικότητα συναντά τη φαντασία και γνώριμα τοπία αποκτούν νέες, απρόσμενες διαστάσεις.

Στα έργα της, μορφές και πνεύματα της ιαπωνικής παράδοσης συνυπάρχουν με στοιχεία της κυπριακής φύσης και της ελληνικής μυθολογίας. Η Αφροδίτη, τα μεσογειακά τοπία και οι εικόνες της καθημερινότητας συναντούν φανταστικούς χαρακτήρες, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα διαφορετικών πολιτισμών να συνυπάρχουν και να αλληλοεμπλουτίζονται.

Η καλλιτέχνιδα, η οποία ζει και δημιουργεί στην Πάφο από το 2007, αντλεί έμπνευση από την ιαπωνική πολιτιστική της κληρονομιά και τις εμπειρίες της στην Ευρώπη και την Κύπρο. Με χαρακτηριστικά στοιχεία το έντονο χρώμα, τη λεπτομέρεια και τη φαντασία, προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει τις μικρές ιστορίες που κρύβονται μέσα σε κάθε σύνθεση. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή: - 11:00–13:00: Παιδικό Εργαστήριο Ζωγραφικής, με επίκεντρο την αφήγηση και την εικονογράφηση λαογραφικών ιστοριών. - 17:00: Artist Talk, με την καλλιτέχνιδα να παρουσιάζει το έργο της και να συζητά με το κοινό για τη δημιουργική της διαδικασία και τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών μέσα από την τέχνη. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης Δευτέρα–Παρασκευή: 11:00–13:00 και 17:00–19:00 Σάββατο–Κυριακή: 11:00–18:00 Η είσοδος στην έκθεση και στις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο 99311225 Ιστοσελίδα καλλιτέχνιδας: www.c-kamikawa.com