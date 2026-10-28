«Δεν θα μας φιμώσουν»: Στα «κάγκελα» οι Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι μετά τις επιθέσεις έξω από «δικαστήριο» - Καταγγέλλουν συστηματικό εκφοβισμό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων (KTGB), τα περιστατικά σημειώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής ακρόασης για την ανακοίνωση της απόφασης στην υπόθεση, όταν δημοσιογράφοι και εικονολήπτες δέχθηκαν, όπως καταγγέλλεται, λεκτική παρενόχληση και σωματικές επιθέσεις από πρόσωπα που φέρονται να είναι συγγενείς και οικείοι της κατηγορουμένης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τη συντεχνία, το γεγονός ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν στον προαύλιο χώρο του δικαστηρίου, παρουσία μεγάλου αριθμού αστυνομικών και άλλων αρμόδιων λειτουργών.

Οι δημοσιογράφοι που καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν επίθεση μετέβησαν στη λεγόμενη Αστυνομική Γενική Διεύθυνση Λευκωσίας, όπου υπέβαλαν καταγγελίες και ζήτησαν τη λήψη μέτρων εναντίον των εμπλεκομένων.

Καταγγελίες για συστηματικό εκφοβισμό

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά την κορύφωση μιας σειράς πιέσεων που δέχονται δημοσιογράφοι οι οποίοι παρακολουθούν την υπόθεση των πλαστών διπλωμάτων.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των τουρκοκυπριακών όσο και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η συντεχνία καταγγέλλει ότι δημοσιογράφοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με οργανωμένες επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλές, ύβρεις, μαζικές αναφορές εναντίον των λογαριασμών τους και απόπειρες δημόσιας διαπόμπευσης.

Κατά την Ένωση, οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν στον εκφοβισμό των λειτουργών του Τύπου και στην παρεμπόδιση της δημοσιοποίησης πληροφοριών που παρουσιάζουν δημόσιο ενδιαφέρον.

«Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων είναι απαράδεκτες. Οι υπεύθυνοι πρέπει να οδηγηθούν αμέσως ενώπιον της Δικαιοσύνης», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ζητούν διερεύνηση και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

Η Ένωση καλεί την αστυνομία να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση την έρευνα για τα καταγγελλόμενα περιστατικά, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ζητά επίσης να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται για τις επιθέσεις και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προσαγωγή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να περιοριστεί στην έκδοση ανακοινώσεων εάν η υπόθεση παραμείνει χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως επισημαίνει, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου, της ασφάλειας των δημοσιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και του δικαιώματος της κοινωνίας στην ενημέρωση.

Η συντεχνία υπογραμμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης στα κατεχόμενα αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές πιέσεις λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων και ότι δεν είναι αποδεκτό να προστίθενται σε αυτές απειλές και περιστατικά βίας από διαδίκους ή πρόσωπα του περιβάλλοντός τους.

«Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μεταδίδει ειδήσεις. Είναι απαράδεκτο δημοσιογράφοι και εικονολήπτες να δέχονται επιθέσεις την ώρα που καλύπτουν ένα γεγονός και να καταλήγουν οι ίδιοι να γίνονται είδηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, η Ένωση Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων τονίζει ότι κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση της κοινωνίας στην αλήθεια μέσω απειλών, παρενοχλήσεων ή σωματικής βίας και καλεί τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους.